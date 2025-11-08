Εντυπωσιακοί Θάντερ με φοβερό Χάρτενσταϊν, κυρίαρχοι Καβς (vid)

Θάντερ και Καβς συνέχισαν με νίκη τις υποχρεώσεις τους στο ΝΒΑ.

Οι Θάντερ επικράτησαν εύκολα με 132-101 των Κινγκς, με τον Χάρτενσταϊν να έχει 33 πόντους και 19 ριμπάουντ. Στους 30 σταμάτησε ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Ο Μίτσελ είχε 18 με 10 ασίστ.Από την άλλη 24 πόντους με 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ μέτρησε ο Γουέστμπρουκ. Στο 9-1 πήγε η Οκλαχόμα. Στο 3-6 το Σακραμέντο.

Ο Κάνινγχαμ οδηγεί τους Πίστονς

Ο Κέιντ Κάνινγχαμ με 34 πόντους και 10 ασίστ είχε κέφια και οι Πίστονς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 125-107 των Νετς. Από την άλλη πλευρά ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ μέτρησε 28 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Εύκολα οι Γκρίζλις

Με 118-104 νίκησαν οι Γκρίζλις το Ντάλας και έτσι πήγαν στο 4-6, ρίχνοντας τους Μάβερικς στο 2-7. Ο Μοράντ είχε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 13 ασίστ για τους νικητές, ενώ ο Μάρσαλ μέτρησε 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ για το Ντάλας. Για άλλη μια φορά δεν είχαν στο παρκέ τους Ντέιβις και Ίρβινγκ.

Ασταμάτητοι Καβς

Με 148-114 οι Καβς έκαναν επίδειξη δύναμης κόντρα στους Γουίζαρντς και έτσι ανέβηκαν στο 6-3 στην Ανατολή. Ο Μίτσελ είχε 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Γκάρλαντ είχε 20 με 9 ασίστ. Διπλοί οι πύργοι των ιπποτών, Μόμπλεϊ και Άλεν, ενώ ο ΜακΚόλουμ μέτρησε 25 για την ομάδα της πρωτεύουσας.

Το Μαϊάμι δεν είχε πρόβλημα

Νίκη και για τους Χιτ που επικράτησαν με 126-108 των Χόρνετς και πήγαν στο 5-4 ρίχνοντας στο 3-6 τη Σάρλοτ. Ο Πάουελ είχε 25 πόντους και ο Γουίγκινς μέτρησε 22. Στον αντίποδα ο Νίπολ τελείωσε με 30 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετό.

Με πολυφωνία οι Ράπτορς

Οι Ράπτορς επικράτησαν με 109-97 της Ατλάντα και πήγαν στο 5-4. Στο 4-5 οι Χοκς που είδαν τον Τζόνσον να έχει 21 και τον Αλεξάντερ-Γουόκερ 20. Για τους Καναδούς ο Ίνγκραμ είχε 20, ο Κούικλι 18 και ο Μπάρετ 19, ενώ 14 με 10 ριμπάουντ μέτρησε ο Μπαρνς.