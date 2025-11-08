Εντυπωσιακοί Θάντερ με φοβερό Χάρτενσταϊν, κυρίαρχοι Καβς (vid)
- Ο Κάνινγχαμ οδηγεί τους Πίστονς
- Εύκολα οι Γκρίζλις
- Ασταμάτητοι Καβς
- Το Μαϊάμι δεν είχε πρόβλημα
- Με πολυφωνία οι Ράπτορς
Οι Θάντερ επικράτησαν εύκολα με 132-101 των Κινγκς, με τον Χάρτενσταϊν να έχει 33 πόντους και 19 ριμπάουντ. Στους 30 σταμάτησε ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Ο Μίτσελ είχε 18 με 10 ασίστ.Από την άλλη 24 πόντους με 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ μέτρησε ο Γουέστμπρουκ. Στο 9-1 πήγε η Οκλαχόμα. Στο 3-6 το Σακραμέντο.
Ο Κάνινγχαμ οδηγεί τους Πίστονς
Ο Κέιντ Κάνινγχαμ με 34 πόντους και 10 ασίστ είχε κέφια και οι Πίστονς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 125-107 των Νετς. Από την άλλη πλευρά ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ μέτρησε 28 πόντους και 5 ριμπάουντ.
Εύκολα οι Γκρίζλις
Με 118-104 νίκησαν οι Γκρίζλις το Ντάλας και έτσι πήγαν στο 4-6, ρίχνοντας τους Μάβερικς στο 2-7. Ο Μοράντ είχε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 13 ασίστ για τους νικητές, ενώ ο Μάρσαλ μέτρησε 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ για το Ντάλας. Για άλλη μια φορά δεν είχαν στο παρκέ τους Ντέιβις και Ίρβινγκ.
Ασταμάτητοι Καβς
Με 148-114 οι Καβς έκαναν επίδειξη δύναμης κόντρα στους Γουίζαρντς και έτσι ανέβηκαν στο 6-3 στην Ανατολή. Ο Μίτσελ είχε 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Γκάρλαντ είχε 20 με 9 ασίστ. Διπλοί οι πύργοι των ιπποτών, Μόμπλεϊ και Άλεν, ενώ ο ΜακΚόλουμ μέτρησε 25 για την ομάδα της πρωτεύουσας.
Το Μαϊάμι δεν είχε πρόβλημα
Νίκη και για τους Χιτ που επικράτησαν με 126-108 των Χόρνετς και πήγαν στο 5-4 ρίχνοντας στο 3-6 τη Σάρλοτ. Ο Πάουελ είχε 25 πόντους και ο Γουίγκινς μέτρησε 22. Στον αντίποδα ο Νίπολ τελείωσε με 30 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετό.
Με πολυφωνία οι Ράπτορς
Οι Ράπτορς επικράτησαν με 109-97 της Ατλάντα και πήγαν στο 5-4. Στο 4-5 οι Χοκς που είδαν τον Τζόνσον να έχει 21 και τον Αλεξάντερ-Γουόκερ 20. Για τους Καναδούς ο Ίνγκραμ είχε 20, ο Κούικλι 18 και ο Μπάρετ 19, ενώ 14 με 10 ριμπάουντ μέτρησε ο Μπαρνς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.