Aπολαύστε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Μπουλς.

Οι Μπακς επικράτησαν με 126-110 των Μπουλς για το NBA cup και έτσι ανέβηκαν στο 6-2 στη σεζόν κάνοντας εξαιρετικό ξεκίνημα. Εκπληκτικός για άλλη μια φορά ήταν ο Greek Freak που συνεχίζει με το πόδι στο... γκάζι και δεν έχει αντίπαλο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι σε beast mode και το έδειξε απέναντι στο Σικάγο. Τελείωσε το ματς με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 μπλοκ και 2 κλεψίματα.

Δεν είχε τρόπο η άμυνα των ταύρων να τον σταματήσει και ο Έλληνας σταρ το εκμεταλλεύτηκε με μια μεγαλοπρεπής εμφάνιση.