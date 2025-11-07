Καταστράφηκε ολοσχερώς το σπίτι του Έρικ Σποέλστρα, έπειτα από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (6/11).

Πολύ άσχημες είναι οι εξελίξεις, μετά από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του Έρικ Σποέλστρα, καθώς, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ο Έρικ Σποέσλτρα βρισκόταν στο αεροπλάνο την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, επιστρέφοντας σπίτι του έπειτα από τον αγώνα των Χιτ με τους Νάγκετς το βράδυ της Τετάρτης.

Όταν έφτασε ο τεχνικός των Μαϊαμι Χιτ, αντίκρισε το σπίτι του να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, και τους πυροσβέστες να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να σώσουν την κατάσταση.

Η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο από τις πρώτες πρωϊνές ώρες τις Πέμπτης (6/11), όμως υπήρχαν αρκετά σημεία με έντονο καπνό που ελέγχθηκαν από τα συνεργεία που παρέμειναν μέχρι νωρίς το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Το αποτέλεσμα της πυρκαγιάς ήταν τραγικό, με το σπίτι του Σποέλστρα να έχει καταστραφεί ολοσχερώς, με τα πλάνα από drone να καταγράφουν τα αποκαρδιωτικά αποτλέσματα της πυρκαγιάς.

Επιπλέον δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αφού δεν βρισκόταν άλλος στο σπίτι την ώρα της φωτιάς.

Η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς είναι ακόμα υπό εξέλιξη, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι και τόνισαν πως μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Χιτ:

«Είμαστε ευγνώμονες που μαθαίνουμε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε στην πυρκαγιά στην κατοικία του προπονητή Σποέλστρα σήμερα το πρωί», ανέφεραν οι Χιτ σε ανακοίνωση. «Οι σκέψεις, οι προσευχές και η βοήθειά μας είναι με τον Σπο και την οικογένειά του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».