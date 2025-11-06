NBA: Πήρε φωτιά το σπίτι του Έρικ Σποέλστρα
Φωτιά ξέσπασε στο σπίτι του Έρικ Σποέλστρα. Ο τεχνικός των Χιτ και της Εθνικής Αμερικής, είδε το σπίτι του να «τυλίγεται» στις φλόγες, την ώρα που ο ίδιος είχε μόλις επιστρέψει από το αεροδρόμιο.
Μάλιστα δεν αναφέρονται τραυματίες, παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς η πυρκαγιά περιορίστηκε από τους τους πυροσβέστες που είχαν φτάσει στο σημείο.
Δείτε ΕπίσηςΆρης: Μια αγκαλιά κι ένα μαστίγιο
Erik Spoelstra was spotted outside his home as fire crews battled the flames.— NBACentral (@TheDunkCentral) November 6, 2025
No injuries have been reported, and the fire did not spread to other residences.
pic.twitter.com/ZSvyjMTgEG
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.