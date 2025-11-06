Σοκαριστικές εικόνες έχουν βγει στο «φως» της δημοσιότητας, έπειτα από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του προπονητή των Μαϊάμι Χιτ και της Εθνικής ομάδας των Η.Π.Α, Έρικ Σποέλστρα.

Φωτιά ξέσπασε στο σπίτι του Έρικ Σποέλστρα. Ο τεχνικός των Χιτ και της Εθνικής Αμερικής, είδε το σπίτι του να «τυλίγεται» στις φλόγες, την ώρα που ο ίδιος είχε μόλις επιστρέψει από το αεροδρόμιο.

Μάλιστα δεν αναφέρονται τραυματίες, παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς η πυρκαγιά περιορίστηκε από τους τους πυροσβέστες που είχαν φτάσει στο σημείο.