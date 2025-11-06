NBA: Πήρε φωτιά το σπίτι του Έρικ Σποέλστρα

NBA: Πήρε φωτιά το σπίτι του Έρικ Σποέλστρα

Newsroom
NBA: Πήρε φωτιά το σπίτι του Έρικ Σποέλστρα
Σοκαριστικές εικόνες έχουν βγει στο «φως» της δημοσιότητας, έπειτα από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του προπονητή των Μαϊάμι Χιτ και της Εθνικής ομάδας των Η.Π.Α, Έρικ Σποέλστρα.

Φωτιά ξέσπασε στο σπίτι του Έρικ Σποέλστρα. Ο τεχνικός των Χιτ και της Εθνικής Αμερικής, είδε το σπίτι του να «τυλίγεται» στις φλόγες, την ώρα που ο ίδιος είχε μόλις επιστρέψει από το αεροδρόμιο.

Μάλιστα δεν αναφέρονται τραυματίες, παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς η πυρκαγιά περιορίστηκε από τους τους πυροσβέστες που είχαν φτάσει στο σημείο.

Δείτε Επίσης

Άρης: Μια αγκαλιά κι ένα μαστίγιο
image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     