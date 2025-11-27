Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει αποδιοργανώσει τους Μπακς, που υποχώρησαν σε έκτη συνεχόμενη ήττα και τρίτη χωρίς τον ηγέτη τους, από τους Μαϊάμι Χιτ (106-103).

Το Μιλγουόκι μπήκε στο παιχνίδι χωρίς ενέργεια και ένταση, πληρώνοντας ένα προβληματικό πρώτο ημίχρονο που τους άφησε συνεχώς να κυνηγούν το σκορ. Η εικόνα τους στο δεύτερο μέρος ήταν σαφώς πιο ανταγωνιστική, καθώς έβγαλαν αντίδραση, ροκάνισαν τη διαφορά και άγγιξαν την ανατροπή, όμως στο τέλος ξέμειναν από καθαρό μυαλό και λύσεις.

Με το ρεκόρ τους να πέφτει στο 8-11, τα «Ελάφια» περιμένουν πλέον την επιστροφή του Αντετοκούνμπο για να σταματήσει η κατηφόρα και να επιστρέψουν σε ρυθμούς νικών. Στον αντίποδα, οι Χιτ ανέβηκαν στο 13-6, επιβεβαιώνοντας την σταθερότητά τους.

Ο Τάιλερ Χίρο ήταν ο άνθρωπος της βραδιάς για το Μαϊάμι, τελειώνοντας το ματς με 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, οδηγώντας την επίθεση των Χιτ. Από πλευράς Μπακς, θετικό στίγμα άφησε ο Ράιαν Ρόλινς, που έκανε ένα από τα πιο γεμάτα παιχνίδια του στη σεζόν με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-27, 53-47, 81-77, 106-103