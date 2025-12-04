Οι Ρόκετς ήταν κυρίαρχοι κόντρα στους Κινγκς κι επικράτησαν με 121-95.

Ακόμα μια νίκη για τους Ρόκετς φέτος. Οι ρουκέτες δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν εύκολα με 121-95 των κακών Κινγκς.

Με αυτόν τον τρόπο το Χιούστον έφτασε στο 14-5 και βρίσκεται στην τρίτη θέση της Δύσης. Από την άλλη πλευρά το Σακραμέντο ψάχνεται και είναι στις 5 νίκες και τις 17 ήττες. Άλλη μια περίεργη σεζόν στους Κινγκς.

Κορυφαίος των Ρόκετς ο Σενγκούν με 28 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Ντουράντ είχε 24 πόντους με 8 ασίστ. Ο Τόμπσον πρόσθεσε 20 με 12 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο Ρέινο είχε 25 πόντους όσους και ο Μονκ.