Ο Νίκολα Γιόκιτς έχει κάνει το triple double να μοιάζει απλό και δείχνει αποφασισμένος να πάρει το βραβείο του MVP στα χέρια του.

Είναι μαγεία να βλέπεις τον Νίκολα Γιόκιτς να παίζει μα πολύ παραπάνω να τον παρατηρείς να διαβάζει σωστά την κάθε φάση και να κάνει τη ζωή των συμπαικτών του εύκολη.

Ο Joker είχε κέφια κόντρα στους Χιτ και οδήγησε τους Νάγκετς σε νίκη με 122-112. Ο Σέρβος τελείωσε το ματς με 33 πόντους, 15 ριμπάουντ και 16 ασίστ, υπογράφοντας άλλο ένα triple double για τη φετινή σεζόν.

Πλέον ο Γιόκιτς μετρά 5 triple double στα πρώτα 7 παιχνίδια της regular season και δείχνει ασταμάτητος. Ο Joker είχε 21 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ με τους Γουόριορς, ενώ μέτρησε 14 πόντους, 14 ριμπάουντ και 15 ασίστ κόντρα στους Σανς. Τελείωσε με 25 πόντους, 19 ριμπάουντ και 10 ασίστ απέναντι στη Μινεσότα, ενώ κόντρα στους Κινγκς έγραψε 21 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα με την εμφάνιση του κόντρα στους Χιτ. Ο Joker με τα ματς που κάνει αποτελεί ένα εκ των φαβορί για το βραβείο του MVP. Η μάχη θα είναι δύσκολη αλλά ο Γιόκιτς έχει κατακτήσει ήδη 3 φορές το βραβείο αυτό.