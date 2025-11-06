Οι Μπλέιζερς έδειξαν τη δύναμη τους για άλλη μια φορά και νίκησαν με 121-119 των Θάντερ.

Σκληρά καρύδια αποδεικνύονται φέτος οι Μπλέιζερς. Η ομάδα από το Πόρτλαντ έδειξε χαρακτήρα και επικράτησαν των Θάντερ με 121-119. Ο Αϊζάια Τζο αστόχησε στο τρίποντο που θα ισοφάριζε το ματς, 2 δευτερόλεπτα για το τέλος.

Στο 5-3 ανέβηκαν οι Μπλέιζερς, ενώ στο 8-1 έπεσαν οι πρωταθλητές, κάνοντας την πρώτη τους ήττα.

Για τους Μπλέιζερς ο Άβντια είχε 26 πόντους με 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ ο Χόλιντεϊ πρόσθεσε 22 πόντους και 6 ριμπάουντ. Για τους ηττημένους ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 35 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ 27 πόντους με 7/10 τρίποντα μέτρησε ο Άαρον Γουίγκινς.

Ελπιδοφόρο το ξεκίνημα των Μπλέιζερς που πλέον έχουν στον πάγκο τον Τιάγκο Σπλίτερ μετά την... περιπέτεια του Τσόνσεϊ Μπίλαπς.