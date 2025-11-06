Μπλέιζερς - Θάντερ 121-119: Το Πόρτλαντ... έσπασε το αήττητο των πρωταθλητών (vid)
Σκληρά καρύδια αποδεικνύονται φέτος οι Μπλέιζερς. Η ομάδα από το Πόρτλαντ έδειξε χαρακτήρα και επικράτησαν των Θάντερ με 121-119. Ο Αϊζάια Τζο αστόχησε στο τρίποντο που θα ισοφάριζε το ματς, 2 δευτερόλεπτα για το τέλος.
Στο 5-3 ανέβηκαν οι Μπλέιζερς, ενώ στο 8-1 έπεσαν οι πρωταθλητές, κάνοντας την πρώτη τους ήττα.
Για τους Μπλέιζερς ο Άβντια είχε 26 πόντους με 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ ο Χόλιντεϊ πρόσθεσε 22 πόντους και 6 ριμπάουντ. Για τους ηττημένους ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 35 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ 27 πόντους με 7/10 τρίποντα μέτρησε ο Άαρον Γουίγκινς.
Ελπιδοφόρο το ξεκίνημα των Μπλέιζερς που πλέον έχουν στον πάγκο τον Τιάγκο Σπλίτερ μετά την... περιπέτεια του Τσόνσεϊ Μπίλαπς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.