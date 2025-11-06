Mε 46άρα του Μίτσελ οι Καβς, τρελό stat line ο Ντούρεν, τριπλός Γουέστμπρουκ (vid)

Καβαλίερς και Σέλτικς συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στο ΝΒΑ.

Οι Καβαλίερς επικράτησαν με 133-121 των Σίξερς και έτσι ανέβηκαν στο 5-3 στη βαθμολογία. Για τους νικητές ο Μίτσελ τελείωσε το ματς με 46 πόντους και 8 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ο Μάξεϊ μέτρησε 27 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Για τους νικητές ο Άλεν είχε 24 πόντους και 10 ριμπάουντ, δίνοντας πολλές λύσεις στη ρακέτα.

Άνετα οι Σέλτικς

Οι Σέλτικς επικράτησαν εύκολα των Γουίζαρντς με 136-107 και κατάφεραν να ανέβουν στο 3-4, έχοντας όμως δρόμο μπροστά τους. Από την άλλη στο 1-7 έπεσαν οι κακοί και φέτος Γουίζαρντς. Ο Τζέιλεν Μπράουν είχε 35 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ από την άλλη πλευρά ο Σάρ που κάνει καλή σεζόν μέτρησε 31 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Πήραν το θρίλερ οι Πέλικανς

Στο 2-6 πήγαν οι Πέλικανς που άντεξαν και επικράτησαν με 101-99 των Μάβερικς. Ο Μπέι τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 9 ριμπάουντ, ενώ από την άλλη πλευρά για το Ντάλας που παίζει χωρίς Ντέιβις-Ίρβινγκ, ο Φλαγκ είχε 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Ο Ντούρεν ήταν κυρίαρχος

Οι Πίστονς επικράτησαν με 114-103 των Τζαζ και έτσι πήγαν στο 6-2, ρίχνοντας στο 3-5 τους Μορμόνους. Μεγάλο ματς ο Ντούρεν με 22 πόντους και 22 ριμπάουντ, ενώ ο Κάνινγχαμ είχε 31 πόντους και 10 ασίστ. Στον αντίποδα 28 πόντους είχε ο Μίχαλιουκ και 25 ο Μάρκανεν.

Πρώτη νίκη για τους Νετς

Οι Νετς κατάφεραν να χαμογελάσουν για πρώτη φορά φέτος, αφού νίκησαν με 112-103 τους Πέισερς. Ο Πόρτερ ειχε 32 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ από την άλλη πλευρά δεν έφτασαν οι 23 πόντοι και οι 10 ασίστ του Σιάκαμ.

Οι Κινγκς λύγισαν τους μισούς Γουόριορς

Οι Κινγκς κατάφεραν να επικρατήσουν των Γουόριορς, αφού με το 121-116 πήγαν στο 3-5 και τους έριξαν στο 5-4. Ο Γουέστμπρουκ ήταν πρωταγωνιστής με 23 πόντους, 16 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ από την άλλη 30 με 7 ριμπάουντ είχε ο Ρίτσαρντ. Δεν έπαιξαν οι Κάρι, Γκριν και Μπάτλερ.