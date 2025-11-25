Oι Κινγκς πήραν τη ματσάρα κόντρα στους Τίμπεργουλβς στην παράταση με 117-112, αφού ο Έντουαρντς με 43 πόντους δεν ήταν αρκετός.

Φοβερό ματς στο Σακραμέντο, με τους Κινγκς να νικούν τελικά τους Τίμπεργουλβς στην παράταση με 117-112. Ο ΝτεΡόζαν με δύο βολές στα 31 δευτερόλεπτα έστειλε το ματς στην παράταση, εκεί όπου οι βασιλιάδες έδειξαν ψυχραιμία και πήγαν στο 4-13. Στο 10-6 έπεσαν οι λύκοι.

Ο ΝτεΡόζαν τελείωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους, ο Μάρεϊ είχε 26 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ ο Μονκ μέτρησε 22 πόντους.

Από την πλευρά των ηττημένων απίθανος ήταν ο Έντουαρντς με 43 πόντους και 7 ριμπάουντ, αλλά δεν ήταν αρκετό για να οδηγήσει την ομάδα του σε νίκη. Στους 17 πόντους σταμάτησε τόσο ο Ραντλ όσο και ο ΝτιΒιτσέντζο.