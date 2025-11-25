Κινγκς - Τίμπεργουλβς 117-112: Το Σακραμέντο πλήγωσε στην παράταση τον 43άρη Έντουαρντς (vid)
Φοβερό ματς στο Σακραμέντο, με τους Κινγκς να νικούν τελικά τους Τίμπεργουλβς στην παράταση με 117-112. Ο ΝτεΡόζαν με δύο βολές στα 31 δευτερόλεπτα έστειλε το ματς στην παράταση, εκεί όπου οι βασιλιάδες έδειξαν ψυχραιμία και πήγαν στο 4-13. Στο 10-6 έπεσαν οι λύκοι.
Ο ΝτεΡόζαν τελείωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους, ο Μάρεϊ είχε 26 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ ο Μονκ μέτρησε 22 πόντους.
Από την πλευρά των ηττημένων απίθανος ήταν ο Έντουαρντς με 43 πόντους και 7 ριμπάουντ, αλλά δεν ήταν αρκετό για να οδηγήσει την ομάδα του σε νίκη. Στους 17 πόντους σταμάτησε τόσο ο Ραντλ όσο και ο ΝτιΒιτσέντζο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.