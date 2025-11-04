Νέο σκάνδαλο έρχεται να μπει στο προσκήνιο και να «ταράξει τα νερά» του NBA, καθώς πρώην υπάλληλος των Χοκς, κατηγορείται για κλοπή 3.8 εκατομμυρίων δολαρίων από την ομάδα.

Τα σκάνδαλα δεν έχουν τελιωμό στον μαγικό κόσμο του NBA. Αυτή τη φορά στο προσκήνιο είναι πρώην υπάλληλος των Χοκς, ο οποίος κατηγορείται πως έκλεψε το ποσό των 3.8 εκατομμυρίων δολαρίων και κινδυνεύει με κάθειρξη 20 ετών.

Πιο συγκεκριμένα ο Λέστερ Τζόουνς, είχε τον ρόλο του Αντιπρόέδρου Οικονομικών του συλλόγου.

Οι αρχές υποστηρίζουν πως χρησιμοποίησε εταιρικές κάρτες και ψεύτικες αποδείξεις για να κάνει δωρεάν ταξίδια, αλλά και να αγοράζει προϊόντα πολυτελείας.

Συν τοις άλλοις, η έρευνα ισχυρίζεται πωςο Λέστερ Τζόουνς, διατηρούσε σχέση με εργαζόμενη του συλλόγου, που της έκανε εξίσουν δώρα πολυτελείας.