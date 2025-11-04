Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το νικητήριο καλάθι που πέτυχε στην Ιντιανάπολις και με το οποίο χάρισε στους Μιλγουόκι Μπακς την εκτός έδρας νίκη.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έριξε... τέζα τους Πέισερς καθώς με απίθανο buzzer beater σουτ οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη με 117-115.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Γιάννης περιέγραψε τη φάση και μίλησε για αυτό το τελευταίο σουτ: «Νομίζω ότι απέμεναν περίπου 14 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Έχω βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση. Ήθελα απλώς να σιγουρευτώ ότι θα πάρω εγώ το τελευταίο σουτ. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να αρχίσω να ντριμπλάρω στα έξι δευτερόλεπτα, να σουτάρω στα δύο ή στο ένα και το έκανα. και μπήκε» είπε αρχικά ο Αντετοκούνμπο και συνέχισε σε ερώτηση για το αν σκέφτηκε να πασάρει στον Τέρνερ.

«Ναι, ναι, ναι. Είναι θέμα ενστίκτου. Τη στιγμή που γύρισα, ένιωσα έναν παίκτη να έρχεται και είδα τον Μάιλς για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου κάτω από το καλάθι, αλλά ήξερα ότι είχα μόνο ένα δευτερόλεπτο για να σουτάρω. Οπότε απλώς έφερα τη μπάλα στο χέρι μου, σούταρα, και μπήκε».

Αναφορικά για το επίπεδο αυτοπεποίθησής και την ετοιμότητά να πάρει και να ευστοχήσει σε αυτά τα σουτ, είπε: «Αν αστοχήσεις, μπορείς να το αντέξεις. Αν όμως δεν σουτάρεις, δεν μπορείς. Μπορώ να πάω σπίτι και να κοιμηθώ ήσυχος αν πάρω το σουτ. Αν το χάσω θα μπω στα αποδυτήρια θα κοιτάξω τους συμπαίκτες μου και θα τους πω «παιδιά, δικό μου, θα βάλω το επόμενο». Όμως αν δεν πάρω το σουτ, αυτό πονάει. Έχω βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση, άλλες φορές έχω αστοχήσει, άλλες έχω σκοράρει. Οι άνθρωποι δεν θυμούνται τις φορές που αστόχησες, θυμούνται μόνο εκείνες που το έβαλες, οπότε είμαι χαρούμενος γι’ αυτό.»

Για το γεγονός που... άνοιξε κουβέντα με τους φίλους των Πέισερς προτρέποντας να αποδοκιμάσουν με αφορμή και τις αποδοκιμασίες στον Μάιλς Τέρνερ, είπε: «Νομίζω ότι ήταν σημαντικό για όλους μας να κερδίσουμε αυτό το ματς. Καταλαβαίνουμε τις συνθήκες, είναι μια ομάδα που αντιμετωπίσαμε στα playoffs. Όποια κι αν είναι η ομάδα, αν έρθεις εδώ, η ατμόσφαιρα θα είναι εχθρική, η ένταση μεγάλη. Ο Μάιλς φυσικά το κάνει περισσότερο. Πριν το ματς, του τονίζαμε συνέχεια πόσο σημαντικό ήταν για εμάς να κερδίσουμε γι’ αυτόν. Εκείνος έπαιξε 10 χρόνια στην ίδια ομάδα. Να έρθει λοιπόν εδώ, στην Ιντιάνα, όντας ο κορυφαίος μπλοκέρ στην ιστορία της ομάδας, και να αποδοκιμάζεται; Σίγουρα, μπορεί να μην το πει, αλλά τον πονάει. Εμείς είμαστε εδώ να τον στηρίξουμε, να του δείξουμε πόσο τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε. Ξέρουμε πόσα έχει δώσει για την Ιντιάνα και πόσα είναι διατεθειμένος να δώσει τώρα για το Μιλγουόκι.»

Και συνέχισε: «Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, με χαρακτήρα και πάθος. Έπαιξα εναντίον του δέκα χρόνια· έδωσε τα πάντα, αίμα, ιδρώτα, δάκρυα, το σώμα του πολλές φορές για την ομάδα της Ιντιάνα. Όποιος τον αποδοκίμασε σήμερα… ΟΚ, μπορείς να αποδοκιμάσεις τους Μπακς, το καταλαβαίνω. Αλλά να αποδοκιμάζεις τον Μάιλς Τέρνερ; Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του. Ήσουν στη δουλειά σου 10 χρόνια, αποφασίζεις να αλλάξεις για την οικογένειά σου και τους στόχους σου, και οι πρώην συνάδελφοί σου σε γιουχάρουν; Λες «τι στο καλό;».

Ξέρω, είναι αθλητισμός, αλλά μερικές φορές είναι κάτι παραπάνω από αθλητισμός. Και είναι άδικο για όποιον έχει δώσει δέκα χρόνια από τη ζωή του σε μια ομάδα.»

Και κατέληξε μιλώντας για τον Τέρνερ: «Όλα αυτά που έκανα, οι χειρονομίες, οι αντιδράσεις, ήταν τρόπος να δείξω συμπαράσταση στον συμπαίκτη μου. Αν το σκεφτείτε, πριν λίγους μήνες αυτός ήταν που μου μπλόκαρε τα σουτ, που με έσπρωχνε στο παρκέ. Και εγώ δεν τον μισώ, δεν τον γιουχάρω. Το αντίθετο. Τον σέβομαι. Τον σεβόμουν όταν έπαιζα απέναντί του και τώρα που είναι συμπαίκτης μου, τον αγαπώ και τον εκτιμώ ακόμα περισσότερο.»

Δείτε όλα όσα είπε ο Γιάννης μετά το τέλος