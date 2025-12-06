Ένας από τους πιο αιχμηρούς σχολιαστές στο NBA μίλησε για το μέλλον του Γιάννη: «Μισώ που έγινε έτσι, αλλά...»

Ο Νικ Ράιτ θεωρεί πως η πόλη του Μιλγουόκι θα καταλάβει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αν αυτός τελικά καταλήξει να παίζει αλλού με ένα trade στο φινάλε της φετινής σεζόν.

Το θέμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το ενδεχόμενο ενός trade που θα τον φέρει για πρώτη φορά μακριά από τους Μπακς, είναι κυρίαρχο θέμα συζήτησης τις τελευταίες ημέρες στο NBA.

Ωστόσο, ο τραυματισμός του Greek Freak έχει κάπως μετριάσει την κουβέντα, με τον Νικ Ράιτ να δίνει μια νέα διάσταση.

«Μπορεί να είδαμε το τελευταίο του παιχνίδι με τους Μπακς», ανέφερε ο Νικ Ράιτ, ο οποίος στο παρελθόν είχε κρίνει αυστηρά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Λυπάμαι που έγινε έτσι, αλλά μπορεί να λείψει έναν μήνα. Κανένας δεν παίρνει τα πάντα. Ο Γιάννης ισορροπεί στο "θέλω τίτλους και δε θέλω το Μιλγουόκι να μου θυμώσει» αναφέρει στο σχόλιό του.

Δίνοντας στο φινάλε δίκιο στον σούπερ σταρ των Μπακς, στην περίπτωση που φύγει από το Γουινσκόνσιν για άλλες Πολιτείες. «Κάποιοι χαζοί θα κάψουν τη φανέλα του για views, ποιος νοιάζεται. Κανείς δε θα σε βλέπει ως "εχθρό", γιατί αν το κάνει ευτυχισμένο να πας κάπου και να διεκδικήσεις τίτλους, δε θα μπορέσεις να το κάνεις εδώ».

Θυμίζουμε ότι στο παρελθόν, ο Νικ Ράιτ είχε κρίνει τις δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο περί αποτυχίας. Όταν ο ίδιος είχε πει μετά τον αποκλεισμό από τους Χιτ «δεν είναι αποτυχία, αλλά ένα βήμα προς την επιτυχία» το 2023, ο Ράιτ του απάντησε μεταξύ άλλων πως οι Μπακς, τότε, είχαν αποτύχει.