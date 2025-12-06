Οι Σίξερς πέρασαν... αέρα από το Μιλγουόκι, επικρατώντας των Μπακς με 116-101, αφού εκμεταλλεύτηκαν την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά τον τραυματισμό του.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, φυσικά, να είναι απών, οι Μπακς (10-14) δεν κατάφεραν να μείνουν ανταγωνιστικοί απέναντι στους Σίξερς (13-9), οι οποίοι πέρασαν από το Μιλγουόκι με 101-116.

Μάλιστα, αυτό το άνετο «διπλό» ήρθε με τον Ταϊρίς Μάξεϊ να σκοράρει μονάχα 12 πόντους. Ωστόσο δε χρειάστηκε να φορτσάρει, μιας και οι Σίξερς προηγήθηκαν με διψήφια διαφορά στο δωδεκάλεπτο, ξέφυγαν με 20 στο ημίχρονο και ο πάγκος τους έπιασε δουλειά.

Ο Πολ Τζορτζ σκόραρε 20 πόντους, αλλά ο Κουεντίν Γκράιμς, ερχόμενος από τον πάγκο, προσέθεσε 22 και ήταν πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Ενώ άλλους 18, επίσης από τον πάγκο, προσέφερε ο Τζαμπάρι Γουόκερ.

Συνολικά οι Σίξερς πήραν 61 πόντους από τους παίκτες που έφεραν από τον πάγκο τους, την ώρα που για τους Μπακς, πρώτος σκόρερ ήταν επίσης από τον πάγκο ο Μπόμπι Πόρτιτς με 22, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ σκόραρε 20, μαζί με 9 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ 19 πέτυχε ο Μάιλς Τέρνερ και άλλους 16, με 7 τελικές πάσες ο Ράιαν Ρόλινς.

Τα δωδεκάλεπτα: 20-33, 49-69, 77-95, 101-116