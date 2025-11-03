Ο Πρίσιους Ατσίουα παραμένει χωρίς ομάδα αλλά σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, οι Σακραμέντο Κινγκς φέρεται να τον έχουν βάλει στο στόχαστρό τους.

Ένας από τους ψηλούς που απασχολούν και τις ομάδες της Euroleague, είναι ο Πρίσιους Ατσίουα.

Σε μια περίοδο που και ο Παναθηναϊκός ψάχνει απεγνωσμένα σέντερ μετά τους τραυματισμούς των Γιούρτσεβεν, Χολμς και Λεσόρ, ο Νιγηριανός φόργουορντ/σέντερ είναι από τους παίκτες που κυκλοφορούν ελεύθεροι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Σύμφωνα ωστόσο με τον δημοσιογράφο Τζέικ Φίσερ από το «Stein Line» και το bleacherreport, οι Σακραμέντο Κινγκς φέρεται να είναι εκείνοι που έχουν κυκλώσει το όνομά του προκειμένου να τον αποκτήσουν.

Ο Ατσίουα έχει αγωνιστεί σε 320 ματς του NBA με τις φανέλες Χιτ, Ράπτορς και Νικς, μετρώντας κατά μέσο όρο 7.6 πόντους και 5.7 ριμπάουντ ανά 20 λεπτά συμμετοχής. Σουτάρει με 53% στα δίποντα, 30% στα τρίποντα και 61% στις βολές.