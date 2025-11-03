Πρίσιους Ατσίουα: «Στο στόχαστρο των Σακραμέντο Κινγκς»
Ένας από τους ψηλούς που απασχολούν και τις ομάδες της Euroleague, είναι ο Πρίσιους Ατσίουα.
Σε μια περίοδο που και ο Παναθηναϊκός ψάχνει απεγνωσμένα σέντερ μετά τους τραυματισμούς των Γιούρτσεβεν, Χολμς και Λεσόρ, ο Νιγηριανός φόργουορντ/σέντερ είναι από τους παίκτες που κυκλοφορούν ελεύθεροι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Σύμφωνα ωστόσο με τον δημοσιογράφο Τζέικ Φίσερ από το «Stein Line» και το bleacherreport, οι Σακραμέντο Κινγκς φέρεται να είναι εκείνοι που έχουν κυκλώσει το όνομά του προκειμένου να τον αποκτήσουν.
Ο Ατσίουα έχει αγωνιστεί σε 320 ματς του NBA με τις φανέλες Χιτ, Ράπτορς και Νικς, μετρώντας κατά μέσο όρο 7.6 πόντους και 5.7 ριμπάουντ ανά 20 λεπτά συμμετοχής. Σουτάρει με 53% στα δίποντα, 30% στα τρίποντα και 61% στις βολές.
The Sacramento Kings are looking at bringing in veteran center Precious Achiuwa, according to league sources.— Jake Fischer (@JakeLFischer) November 3, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.