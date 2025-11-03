Με το δίδυμο των Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς να οδηγεί, οι Λέικερς πέτυχαν άνετη νίκη επί των Χιτ με 130-120.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει επιστρέψει... καυτός στη δράση και οι Λέικερς (5-2) αρχίζουν να βρίσκουν ρυθμό. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ πέτυχε triple double για να επικρατήσουν οι «λιμνάνθρωποι» στο LA των Χιτ (3-3) με 130-120.

Το κοντέρ του Ντόντσιτς κατέγραψε 29 πόντους με 11 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 3 κλεψίματα στα 38 λεπτά που πάτησε παρκέ και παρά τα 1/11 τρίποντά του, οδήγησε με ασφάλεια τους Λέικερς στη νίκη.

Βέβαια, συμπαραστάτης του ήταν ο Όστιν Ριβς. Έχοντας βρει ρυθμό όλο αυτό το διάστημα που ήταν μόνος του επί της ουσίας, ο Ριβς μοιάζει ασταμάτητος. Και αυτός είχε άσχημο ποσοστό στα τρίποντα με 4/14 αλλά με 26 πόντους, στάθηκε στο ύψος του, έχοντας παράλληλα και 11 ασίστ, μία περισσότερη από τον Λούκα.

Άλλους 25 πέτυχε από τον πάγκο ο Τζέικ ΛαΡάβια, ενώ από την πλευρά των ηττημένων, πρώτος σκόρερ ήταν ερχόμενος από τον πάγκο ο Χάιμε Χάκεζ Τζ. με 31.

Τα δωδεκάλεπτα: 43-36, 77-63, 102-98, 130-120