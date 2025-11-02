Οι Ντιτρόιτ Πίστονς φώναξαν «παρών» στην Πόλη του Μεξικού, ανατρέποντας τους Ντάλας Μάβερικς στην τέταρτη περίοδο και επικρατώντας με 122-110, χάρη στις ηγετικές εμφανίσεις των Τζέιλεν Ντούρεν και Κέιντ Κάνινγκχαμ.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς έκλεψαν την παράσταση στην Πόλη του Μεξικού, επικρατώντας των Ντάλας Μάβερικς με 122-110, χάρη στις εντυπωσιακές εμφανίσεις των Τζέιλεν Ντούρεν και Κέιντ Κάνινγκχαμ, που οδήγησαν την ομάδα στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της.

Ο Τζέιλεν Ντούρεν ήταν ασταμάτητος, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 33 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Κέιντ Κάνινγκχαμ έκανε ένα εκπληκτικό double-double με 21 πόντους και 18 ασίστ, καθοδηγώντας με μαεστρία την επίθεση του Ντιτρόιτ.

Οι Πίστονς πάτησαν «γκάζι» στην τέταρτη περίοδο, όταν με επιμέρους 35-17 ανέτρεψαν το -6 του τρίτου δωδεκαλέπτου (93-87) και έφτασαν πανηγυρικά στη νίκη. Πολύτιμες βοήθειες έδωσαν οι Ντάνκαν Ρόμπινσον (18 π.) και Όσαρ Τόμσον (15 π.), σε μια συνολικά ώριμη και ομαδική εμφάνιση.

Από την πλευρά των Μάβερικς, ο Ντ’ Άντζελο Ράσελ προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του με 31 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο, ενώ ο ρούκι Κούπερ Φλαγκ πρόσθεσε 16, αν και είχε χαμηλά ποσοστά (3/14 σουτ). Η απουσία του τραυματία Άντονι Ντέιβις αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η ομάδα του Ντάλας δεν βρήκε λύσεις στην άμυνα.

Ο αγώνας ήταν ο 15ος που διεξάγεται στο Μεξικό στο πλαίσιο της κανονικής περιόδου του NBA, με τους Μάβερικς να κάνουν την τέταρτη τους εμφάνιση στη χώρα – περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα στη Λίγκα.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-30, 59-61, 87-93, 122-110