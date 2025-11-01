Τρομερό σκηνικό με crossover του Ντόντσιτς: Παίκτης των Γκρίζλις προσπάθησε να παίξει άμυνα και του βγήκε το παπούτσι!

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε crossover και έβγαλε το παπούτσι από τον παίκτη των Μέμφις Γκρίζλις.

Ο Λούκα Ντόντσιτς επέστρεψε στη δράση και φυσικά μαζί του επέστρεψαν και οι στιγμές... μαγείας που προσφέρει εντός παρκέ ο Σλοβένος σταρ.

Έχοντας σημειώσει 44 πόντους και 12 ριμπάουντ, οδήγησε τους Λέικερς στην εκτός έδρας νίκη επί των Μέμφις Γκρίζλις με 117-112.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο ίδιος είχε συμμετοχή σε ένα σκηνικό όπου έγινε viral. Συγκεκριμένα, ο ίδιος έκανε το crossover πάνω στον Βινς Γουίλιαμς Τζούνιορ.

Αυτός προσπάθησε να παίξει άμυνα, αλλά πάνω στην προσπάθειά του, του βγήκε το παπούτσι!

Only Luka can take a defender’s shoe off with his crossover 😂 pic.twitter.com/55BEbJrsdw November 1, 2025



