Τρομερό σκηνικό με crossover του Ντόντσιτς: Παίκτης των Γκρίζλις προσπάθησε να παίξει άμυνα και του βγήκε το παπούτσι!
Ο Λούκα Ντόντσιτς επέστρεψε στη δράση και φυσικά μαζί του επέστρεψαν και οι στιγμές... μαγείας που προσφέρει εντός παρκέ ο Σλοβένος σταρ.
Έχοντας σημειώσει 44 πόντους και 12 ριμπάουντ, οδήγησε τους Λέικερς στην εκτός έδρας νίκη επί των Μέμφις Γκρίζλις με 117-112.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο ίδιος είχε συμμετοχή σε ένα σκηνικό όπου έγινε viral. Συγκεκριμένα, ο ίδιος έκανε το crossover πάνω στον Βινς Γουίλιαμς Τζούνιορ.
Αυτός προσπάθησε να παίξει άμυνα, αλλά πάνω στην προσπάθειά του, του βγήκε το παπούτσι!
Only Luka can take a defender’s shoe off with his crossover 😂 pic.twitter.com/55BEbJrsdw— BasketNews (@BasketNews_com) November 1, 2025
