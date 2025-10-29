Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γίνεται εξώφυλλο σε καινούργιο video game που πάει να ανταγωνιστεί την κυριαρχία του NBA 2K.

Η νέα σεζόν για το NBA έχει ξεκινήσει με τις αναμετρήσεις να συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον. Οι Αμερικανοί για ακόμη μία φορά αποδεικνύουν πως βρίσκονται στην κορυφή, όσον αφορά τις επιχειρηματικές τους κινήσεις.

Πιο συγκεκριμένα ένα καινούργιο νideo game έρχεται να μπει στο προσκήνιο για να ανταγωνιστεί την κυριαρχία του NBA 2K. Ένα παιχνίδι για τους λάτρεις του street basketball και του 3Χ3. Το όνομα αυτού «NBA The Run» και κάθε παίκτης θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει τρεις παίκτες στην ομάδα του και να κερδίσει τον εκάστοτε αντίπαλό του.

Γιάννης Αντετοκούνμπο, Στεφ Κάρι και Λούκα Ντόνσιτς αποτελούν μερικούς από τους πρωταγωνιστές του εξωφύλλου, με τα γραφικά να είναι άκρως εντυπωσιακά.

Το απερχόμενο video game θα είναι διαθέσιμο για PlayStation 5, Xbox Series S/X και οι χρήστες θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν επίσης μέσω PC, με δικαίωμα για cross - play.

Προφανώς το 2k είναι το νούμερο ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που έχει να κάνει με μπάσκετ, ενώ το «NBA The Run» φαίνεται να «αναγεννά» το θρυλικό NBA JUMP.