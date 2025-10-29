Ο Τζον Πουλακίδας θα συνεχίσει τη σεζόν του στη θυγατρική ομάδα των Λος Άντζελες Κλίπερς.

Στη θυγατρική ομάδα των Κλίπερς θα συνεχίσει ο Τζον Πουλακίδας. Ο 22χρονος συμμετείχε στο NBA Summer league με τους Λος Άντζελες Κλίπερς. Εκεί σε πέντε αναμετρήσεις μέτρησε 1,3 πόντους, με 2,2 ριμπάουντ σε 12 λεπτά συμμετοχής. Μετέπειτα παρέμεινε στο training camp μέχρι να τον αποδεσμεύσουν οι Κλίπερς και να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Πουλακίδας τη φετινή σεζόν θα αγωνίζεται στους Σαν Ντιέγκο Κλίπερς και όπως όλα δείχνουν θα συμμετέχει στην G - League με τη θυγατρική ομάδα του Λος Άντζελες. Έπειτα από αυτή την εξέλιξη ο 22χρονος έχει την ευκαιρία να τραβήξει τα βλέμματα του NBA και να κυνηγήσει το όνειρό του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.