Στη θυγατρική ομάδα των Κλίπερς ο Πουλακίδας
Στη θυγατρική ομάδα των Κλίπερς θα συνεχίσει ο Τζον Πουλακίδας. Ο 22χρονος συμμετείχε στο NBA Summer league με τους Λος Άντζελες Κλίπερς. Εκεί σε πέντε αναμετρήσεις μέτρησε 1,3 πόντους, με 2,2 ριμπάουντ σε 12 λεπτά συμμετοχής. Μετέπειτα παρέμεινε στο training camp μέχρι να τον αποδεσμεύσουν οι Κλίπερς και να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Ο Πουλακίδας τη φετινή σεζόν θα αγωνίζεται στους Σαν Ντιέγκο Κλίπερς και όπως όλα δείχνουν θα συμμετέχει στην G - League με τη θυγατρική ομάδα του Λος Άντζελες. Έπειτα από αυτή την εξέλιξη ο 22χρονος έχει την ευκαιρία να τραβήξει τα βλέμματα του NBA και να κυνηγήσει το όνειρό του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.
training camp roster just dropped 👀 pic.twitter.com/pb3hZx8IYz— SD Clippers (@sandiego_clips) October 27, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.