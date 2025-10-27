Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει γράψει μοναδικούς αριθμούς μετά τα τρία πρώτα παιχνίδια των Μπακς, που τον τοποθετούν στην πρώτη θέση μιας ξεχωριστής λίστας στην ιστορία του NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα έκανε όλα στην αναμέτρηση των Μπακς απέναντι στους Καβαλίερς, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέπει την ήττα για την ομάδα του. Γράφοντας, όμως, για ακόμα μία βραδιά ιστορικές επιδόσεις.

Ο σούπερ σταρ έχει μπει πολύ δυναμικά στη σεζόν και μαζί με τις απουσίες των Μπακς, χρειάζεται να κάνει τα πάντα στο παρκέ. Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, Κόουλ Άντονι και Κάιλ Κούζμα έμειναν εκτός από την κόντρα με τους Καβς.

Έτσι, ο Γιάννης πήρε ακόμα περισσότερες μπάλες και ευθύνες πάνω του, με 40 πόντους, 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ. Έτσι, στα πρώτα τρία ματς έχει γράψει ένα ακόμα milestone, όντας ο μόνος παίκτης στην ιστορία του NBA που ξεκίνησε τη σεζόν με 100+ πόντους, 40+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ στα πρώτα τρία παιχνίδια.

Σε αυτά τα τρία ματς, ο Αντετοκούνμπο μετράει 36.0 πόντους, 16.0 ριμπάουντ και 7.0 ασίστ στα σχεδόν 33 λεπτά που πατάει παρκέ.