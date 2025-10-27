Ο Ταϊρόν Λου πήρε το μέρος του Τσόνσι Μπίλαμπς μετά τη σύλληψη του προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς για παράνομο στοιχηματισμό.

Τον γνωρίζει από τότε που ήταν 17 χρονών. Η σχέση τους; Αδερφική. Μάλιστα έχει βαφτίσει και τις τρεις κόρες του, οπότε ο Ταϊρόν Λου έχει και έναν λόγο παραπάνω να μιλήσει για τον αδερφικό του φίλο, Τσόνσι Μπίλαπς, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο ομοσπονδιακής έρευνας που αφορά παράνομο στοιχηματισμό και στημένα παιχνίδια πόκερ.

«Είναι δύσκολο να το επεξεργαστείς. Σε πονάει να τον βλέπεις να περνάει κάτι τέτοιο, μαζί με τις τρεις κόρες του, που είναι βαφτιστήρες μου, και τη σύζυγό του, την Πάιπερ. Πιστεύω στον χαρακτήρα του Τόνσι. Ξέρω ποιος είναι ως άνθρωπος. Τον γνωρίζω από τότε που ήμουν 17 χρονών. Είναι πραγματικά δύσκολο να βλέπεις να του συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχει πάντα την αγάπη και τη στήριξή μου» είπε ο Ταϊρόν Λου και συνέχισε:

«Όταν γνωρίζεις κάποιον τόσο καλά, μπορείς να καταλάβεις από τη φωνή του αν είναι εντάξει. Όπως είπα, είναι σίγουρος για ό,τι συμβαίνει. Το πιο δύσκολο κομμάτι γι’ αυτόν είναι το πώς το βιώνει η οικογένειά του, κυρίως οι κόρες του. Αλλά πέρα από αυτό, δείχνει πραγματικά ψύχραιμος και αισιόδοξος για την κατάσταση.»

Να σημειωθεί ότι μετά τη σύλληψη του Μπίλαπς, οι Μπλέιζερς τον έθεσαν σε διαθεσιμότητα και ανακοίνωσαν ότι ο Τιάγκο Σπλίτερ θα αναλάβει ως υπηρεσιακός προπονητής .