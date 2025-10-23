Μετά τον Τέρι Ρόζιερ, το FBI προχώρησε στη σύλληψη και του προπονητή των Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά στοιχηματισμό!

Η τελευταία εξέλιξη στην έρευνα που διεξάγει το FBI σχετικά με τον παράνομο στοιχηματισμό είναι η σύλληψη του προπονητή των Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς! Είχε προηγηθεί εκείνη του γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ρόζιερ, για την ίδια υπόθεση.

Ο Σαμς Τσαράνια ανέφερε χαρακτηριστικά πως «ο προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς, συνελήφθη από το FBI για φερόμενη εμπλοκή σε παράνομο τζόγο», σύμφωνα με πηγές του ESPN.

Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση, η Εισαγγελία της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, αναμένεται να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσουν τις συλλήψεις που προέκυψαν από την έρευνα.