Το δικό του... banner στην οροφή του Frost Bank Center έχει ο Γκρεγκ Πόποβιτς για την προσφορά του στους Σπερς και τις 1.390 νίκες που έχει σημειώσει!

Θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει κάποια λαμπερή τελετή για τον Γκρεγκ Πόποβιτς. Όχι. Δεν ήταν κάτι που το ήθελε. Και ο οργανισμός των Σαν Αντόνιο Σπερς γνωρίζει πολύ καλά τον «Ποπ».

Πριν από το πρώτο εντός έδρας ματς των Σπερς στο οποίο επικράτησαν των Μπρούκλιν Νετς με 118-107, «κρεμάστηκε» στην οροφή του «Frost Bank Center» ένα banner προς τιμήν του 76χρονου εμβληματικού προπονητή!

«Pop 1.390» έγραφε χαρακτηριστικά και τοποθετήθηκε δίπλα από τις φανέλες των Ντέιβιντ Ρόμπινσον (No.50), Σον Έλιοτ (No.32), Έιβερι Τζόνσον (No.6), Μπρους Μπόουεν (No.12), Τιμ Ντάνκαν (No.21), Μάνου Τζινόμπιλι (No.20) και Τόνι Πάρκερ (No.9).

«Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ... Πόποβιτς» δήλωσε ο νυν τεχνικός των Σπερς Μιτς Τζόνσον, ο οποίος συνέχισε: «Είναι πραγματικά τιμή να βρίσκεται δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Τι να πει κανείς για 29 χρόνια ως προπονητής, ακόμη περισσότερα στο ΝΒΑ. Πέντε πρωταθλήματα… Ό,τι βλέπεις, ακούς ή γνωρίζεις για τους Σπερς φέρει τη δική του σφραγίδα. Η προσοχή στη λεπτομέρεια, η συνέπεια, η αγάπη, ο ιδρώτας και το αίμα που έδωσε, είναι παντού».

Και συνέχισε: «Είναι μια στιγμή γεμάτη συναισθήματα για πολλούς ανθρώπους», δήλωσε ο Τζόνσον. «Για μένα προσωπικά, το να βλέπω αυτό το πανό εκεί πάνω και να τον βλέπω να ενώνεται με αυτή την ομάδα ανθρώπων, είναι κάτι βαθιά συγκινητικό».

Όπως είναι γνωστό ο Πόποβιτς αποσύρθηκε από την προπονητική τον Μάιο του 2025, ολοκληρώνοντας τρεις δεκαετίες στον πάγκο και μια καριέρα που τον ανέδειξε σε κορυφαίο σε νίκες προπονητή στην ιστορία του ΝΒΑ, καθώς και μέλος του Hall of Fame. Είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο στην έδρα της ομάδας στις 2 Νοεμβρίου 2024 και δεν επέστρεψε ξανά στην τεχνική ηγεσία, αν και παραμένει πρόεδρος των Σαν Αντόνιο Σπερς.