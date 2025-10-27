Οι Πίστονς ώθησαν τους Σέλτικς στην τρίτη τους ήττα, έχοντας πάρει μία οριακή νίκη με 119-113.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς υποδέχθηκαν τους Μπόστον Σέλτικς και κατάφεραν να επικρατήσουν με 119-113, φτάνοντας με αυτόν τον τρόπο στο 2-1. Από την πλευρά τους, οι Σέλτικς δεν έχουν καταφέρει να... σπάσουν ακόμη το ρόδι και βρίσκονται στο 0-3.

Πρώτος σκόρερ από την πλευρά των νικητών αναδείχθηκε ο Κέιντ Κάνινγκχαμ που είχε 25 πόντους, στους 24 με 17 ριμπάουντ ακολούθησε ο Τζέιλεν Ντουρέν, 21 πόντους με 12 ριμπάουντ είχε ο Οσάρ Τόμπσον ενώ με 18 τελείωσε ο Τομπάιας Χάρις.

Για τους ηττημένους... στράφι πήγε η μεγάλη βραδιά του Τζέιλεν Μπράουν που έφτασε στους 41 πόντους. Επόμενος στη λίστα των σκόρερ ήταν ο Πέιτον Πρίτσαρντ με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, 15 είχε ο Ντέρικ Γουάιτ, 12 ο Ανφερνί Σίμονς ενώ με 10 τελείωσε ο Τζος Μινότ.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-33, 60-58, 94-81, 119-113