Οι Ντιτρόιτ Πίστονς υποδέχθηκαν τους Μπόστον Σέλτικς και κατάφεραν να επικρατήσουν με 119-113, φτάνοντας με αυτόν τον τρόπο στο 2-1. Από την πλευρά τους, οι Σέλτικς δεν έχουν καταφέρει να... σπάσουν ακόμη το ρόδι και βρίσκονται στο 0-3.
Πρώτος σκόρερ από την πλευρά των νικητών αναδείχθηκε ο Κέιντ Κάνινγκχαμ που είχε 25 πόντους, στους 24 με 17 ριμπάουντ ακολούθησε ο Τζέιλεν Ντουρέν, 21 πόντους με 12 ριμπάουντ είχε ο Οσάρ Τόμπσον ενώ με 18 τελείωσε ο Τομπάιας Χάρις.
Για τους ηττημένους... στράφι πήγε η μεγάλη βραδιά του Τζέιλεν Μπράουν που έφτασε στους 41 πόντους. Επόμενος στη λίστα των σκόρερ ήταν ο Πέιτον Πρίτσαρντ με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, 15 είχε ο Ντέρικ Γουάιτ, 12 ο Ανφερνί Σίμονς ενώ με 10 τελείωσε ο Τζος Μινότ.
Τα δωδεκάλεπτα: 24-33, 60-58, 94-81, 119-113
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.