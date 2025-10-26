Εμπίντ: «Θα προτιμούσα να μην έχω περιορισμούς στα λεπτά, καλύτερα να μένω σπίτι με την οικογένειά μου»

Ο Τζοέλ Εμπίντ στάθηκε στον περιορισμό που έχει στον χρόνο συμμετοχής του, ένεκα των τραυματισμών του, την ώρα που οι Σίξερς ξεκίνησαν με 2/2.

Τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις πέτυχαν οι Σίξερς απέναντι στους Χόρνετς, με τον Τζοέλ Εμπίντ ωστόσο να είναι δυσαρεστημένος από τον χρόνο συμμετοχής του.

Μετά το 1/9 της πρεμιέρας, ο Εμπίντ σκόραρε 20 απέναντι στους Χόρνετς, αλλά έχει περιοριστεί σε έναν ρόλο 20 λεπτών μέσο όρο. Άλλωστε, ο τραυματισμός του στο γόνατο από τον περασμένο Απρίλιο τον έχει αφήσει πίσω και η επάνοδός του έρχεται σταδιακά.

Ο Εμπίντ πρώτα απάντησε σε ερώτηση για το αν οι Σίξερς παίζουν καλύτερα χωρίς αυτόν, τονίζοντας ότι έχουν περάσει 12 χρόνια και θα το δεχτεί. Ενώ αναφέρθηκε και στον χρόνο συμμετοχής του.

Joel Embiid:



“The longer I sit, the shorter stints, you play 2-3 minutes and you gotta get out, that's literally nothing. I might as well just stay home and be with my family. Longer stints, you're able to let the game come to you.”



(h/t @MrBuckBuckNBA)pic.twitter.com/yQSJfYK4iR October 26, 2025

«Θα προτιμούσα να μην έχω περιορισμούς στα λεπτά. Όσο περισσότερο κάθομαι, τόσο μικρότερα είναι τα διαστήματα που παίζω κι έτσι δεν βρίσκεις ρυθμό. Παίζεις δύο, τρία λεπτά και πρέπει να βγεις. Αυτό δεν είναι τίποτα. Καλύτερα να μείνω σπίτι με την οικογένειά μου. Πρέπει να παίζεις και πρέπει να παίζεις πολύ.

«Θα συνεχίσω να προσπαθώ. Δεν έχω ιδέα πόσο καιρό ακόμη θα κρατήσει αυτό. Υποθέτω πως το ιατρικό τιμ ξέρει τι κάνει. Μακάρι να με ακούσουν και να παίξω παραπάνω. Αν όχι, είναι δική τους ευθύνη» ήταν τα λόγια του σταρ των Σίξερς.