Ο Κουέντιν Γκράιμς υπέγραψε τη νίκη της Φιλαδέλφεια κόντρα στους Χόρνετς (125-121), ενώ οι Μπουλς συνέχισαν τις θετικές εμφανίσεις με το «διπλό» μέσα στο Ορλάντο (98-110). Από την άλλη οι Γκρίζλις επιβλήθηκαν των Πέισερς (128-103).

Η βραδιά στο NBA συνεχίστηκε με ανατροπές με τους Σίξερς να ξεχωρίζουν, καθώς απέδρασαν με τη νίκη απέναντι στους Χόρνετς με το σωτήριο τρίποντο του Γκράιμς στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Από την άλλη, οι Μπουλς συνεχίζουν να δείχνουν άλλο πρόσωπο κάνοντας το «διπλό» κόντρα στους Μάτζικ, ενώ οι Γκρίζλις ήταν απόλυτα επιβλητικοί εναντίον των Πέισερς.

Αναλυτικά

Μέμφις Γκρίζλις – Ιντιάνα Πέισερς 128-103

Οι Γκρίζλις δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους Πέισερς, μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για ένα ρόλο. Από τα πρώτα λεπτά επέβαλαν τον ρυθμό τους, πήραν διαφορά ασφαλείας και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω, φτάνοντας άνετα στο 128-103.

Πρωταγωνιστής ο Σέντρικ Κάουαρντ, που με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ έδειξε γιατί θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα πρόσωπα της νέας γενιάς. Από την άλλη, ο Μπεν Μάθουριν πάλεψε μόνος για την Ιντιάνα, σημειώνοντας 26 πόντους, αλλά οι απουσίες και η αμυντική αστάθεια των Πέισερς αποδείχθηκαν καθοριστικές.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-21, 60-52, 103-84, 128-103

Φιλαδέλφεια 76ερς – Σάρλοτ Χόρνετς 125-121

Οι Σίξερς χρειάστηκαν… σπριντ στο φινάλε για να λυγίσουν τους μαχητικούς Χόρνετς. Η Σάρλοτ ανέτρεψε το αρχικό προβάδισμα της Φιλαδέλφεια και μπήκε στο τέταρτο δωδεκάλεπτο με +10, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν με ένα επιμέρους 39-25, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 125-121.

QUENTIN. GRIMES.



HE GIVES THE SIXERS THE LEAD WITH 13.9 SECONDS LEFT 🚨



WATCH: https://t.co/rZkoYv1RLs pic.twitter.com/qGjJwU6aoG October 26, 2025

Ο Ταϊρίς Μάξεϊ ήταν ξανά ο ηγέτης με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ καθοριστικός αποδείχθηκε ο Κουέντιν Γκραϊμς, που πέτυχε το τρίποντο της νίκης στα τελευταία δευτερόλεπτα και ολοκλήρωσε το ματς με 24 πόντους. Για τους φιλοξενούμενους, ο ΛαΜέλο Μπολ έκανε σχεδόν triple-double με 27 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ, αλλά δεν απέτρεψε την ανατροπή.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-29, 61-58, 86-96, 125-121

Ορλάντο Μάτζικ – Σικάγο Μπουλς 98-110

Οι Μπουλς επιβεβαίωσαν την ανοδική τους πορεία, φεύγοντας με το «διπλό» από το Ορλάντο και βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 2-0. Με στιβαρή άμυνα και βάθος από τον πάγκο, περιόρισαν τους Μάτζικ σε 39% στα σουτ και μόλις 13% από τα 6.75, φτάνοντας δίκαια στο 110-98.

Κορυφαίος ο Τζος Γκίντι με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ τέσσερις παίκτες από τον πάγκο σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων, δείγμα της ομαδικής λειτουργίας των «Ταύρων». Ο Πάολο Μπανκέρο ξεχώρισε για το Ορλάντο με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ, αλλά η βραδιά ανήκε ολοκληρωτικά στο Σικάγο.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-29, 49-52, 80-83, 98-110