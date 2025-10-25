Σίλβερ για το σκάνδαλο στοιχηματισμού στο NBA: «Βαθιά αναστατωμένος»

Ο Άνταμ Σίλβερ, κομισάριος του NBA, πήρε επίσημη θέση για το σκάνδαλο στοιχηματισμού που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον κόσμο του NBA.

Το σκάνδαλο στοιχηματισμού όπου εμπλέκονται και άτομα του NBA, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στον χώρο. Ο κομισάριος της λίγκας, Άνταμ Σίλβερ τοποθετήθηκε επίσημα και ξεκαθάρισε ότι είναι αναστατωμένος από όλα όσα έχουν συμβεί.

«Η αρχική μου αντίδραση ήταν ότι ήμουν βαθιά αναστατωμένος. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για το πρωτάθλημα και τους οπαδούς του από την ακεραιότητα της διοργάνωσης. Έτσι, είχα ένα κενό στο στομάχι μου. Ήμουν πολύ αναστατωμένος.

Αυτό που συνέβη λοιπόν ήταν επειδή τα στοιχήματα τοποθετήθηκαν μέσω νομιμοποιημένων νόμιμων εταιρειών στοιχημάτων, και εντόπισαν παράλογη συμπεριφορά γύρω από ένα συγκεκριμένο παιχνίδι τον Μάρτιο του 2023. Και έτσι, μας το έφεραν στην αντίληψή μας οι ρυθμιστικές αρχές και οι εταιρείες στοιχημάτων. Στη συνέχεια εξετάσαμε αυτήν την κατάσταση και ήμασταν πολύ διαφανείς σχετικά με αυτήν. Και ενώ υπήρχε αυτό το παράλογο στοίχημα, ειλικρινά, δεν μπορέσαμε να βρούμε τίποτα.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει εξουσία κλήτευσης. Μπορεί να απειλήσει να βάλει ανθρώπους στη φυλακή, μπορεί να κάνει κάθε είδους πράγματα που το γραφείο του πρωταθλήματος δεν μπορεί να κάνει. Έτσι, συνεργαζόμαστε μαζί τους από τότε. Και, φυσικά, αυτό που ανακοίνωσαν χθες ήταν ένα κατηγορητήριο.

Και 2,5 χρόνια αργότερα, δεν έχει καταδικαστεί ακόμα για τίποτα, για να είμαστε δίκαιοι με τον Τέρι. Προφανώς, δεν φαίνεται καλό, αλλά έχει τεθεί σε διοικητική άδεια, και έτσι υπάρχει μια ισορροπία εδώ μεταξύ της προστασίας των δικαιωμάτων των ανθρώπων και της έρευνας. Και όπως είπα, συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση, και έχουν εξαιρετικές εξουσίες που δεν έχει το γραφείο του πρωταθλήματος».