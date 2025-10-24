Ο Σακίλ Ο' Νιλ δεν... μάσησε τα λόγια του μιλώντας για τους Τέρι Ροζίερ και Τσόνσι Μπίλαπς.

Τις τελευταίες ημέρες ένα σκάνδαλο έχει βάλει... φωτιά στο NBA καθώς όπως έκανε γνωστό το NBA μέσα από Συνέντευξη Τύπου, υπήρξαν συνολικά 31 συλλήψεις για παράνομο τζόγο και χειραγώγηση αθλητικών γεγονότων, με τον Τέρι Ροζίερ και τον Τσόνσι Μπίλαπς, να είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες.

Ο Σακίλ Ο' Νιλ, μιλώντας στην εκπομπή του ESPN, αναφέρθηκε σε αυτό το γεγονός, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι ο ίδιος νιώθει ντροπή για τις πράξεις τους και το γεγονός ότι έβαλαν σε κίνδυνο τόσο την καριέρα τους όσο και τις οικογένειές τους.

"I'm ashamed that those guys would put their families and their careers in jeopardy."@SHAQ reacts to the arrest of Chauncey Billups, Terry Rozier and Damon Jones in a sports gambling investigation. pic.twitter.com/J8XtbpMqKI October 23, 2025

«Δεν θέλω να φανώ σαν ο τέλειος. Και εγώ όταν πάω στο Λας Βέγκας παίζω. Είμαι ντροπιασμένος για το ότι έβαλαν τις οικογένειές τους και την καριέρα τους σε κίνδυνο... Πόσα ακόμα μπορεί να χρειάζεσαι; Ειδικά από τη στιγμή όπου μπορούν να σε πιάσουν».