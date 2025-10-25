Βαθμολογία NBA: Η κατάταξη μετά τη νίκη των Μπακς στο Τορόντο
Δείτε πως διαμορφώνεται πλέον η βαθμολογική κατάταξη του NBA, μετά τους αγώνες τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/10).
Με 12 αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δράση τον μαγικό κόσμο του NBA. Μεταξύ άλλων, οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να πάρουν ένα μεγάλο «διπλό», έχοντας επιβληθεί των Τορόντο Ράπτορς με 122-116.
Με αυτόν τον τρόπο τα «Ελάφια» έφτασαν στο 2-0. Δείτε πως διαμορφώνεται πλέον η βαθμολογική κατάταξη του NBA τόσο στην ανατολική περιφέρεια όσο και στη δυτική.
Η βαθμολογία του NBA
Ανατολή
- Μπακς 2-0
- Νικς 2-0
- Χόρνετς 1-0
- Μπουλς 1-0
- Σίξερς 1-0
- Ράπτορς 1-1
- Χοκς 1-1
- Μάτζικ 1-1
- Χιτ 1-1
- Καβαλίερς 1-1
- Πίστονς 1-1
- Γουίζαρντς 1-1
- Πέισερς 0-1
- Σέλτικς 0-2
- Νετς 0-2
Δύση
- Σπερς 2-0
- Θάντερ 2-0
- Γουόριορς 2-1
- Λέικερς 1-1
- Τζαζ 1-1
- Κλίπερς 1-1
- Κινγκς 1-1
- Σανς 1-1
- Τίμπεργουλβς 1-1
- Μπλέιζερς 1-1
- Γκρίζλις 1-1
- Νάγκετς 0-1
- Μάβερικς 0-2
- Πέλικανς 0-2
- Ρόκετς 0-2
@Photo credits: NBA/Getty Images
