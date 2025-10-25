Δείτε πως διαμορφώνεται πλέον η βαθμολογική κατάταξη του NBA, μετά τους αγώνες τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/10).

Με 12 αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δράση τον μαγικό κόσμο του NBA. Μεταξύ άλλων, οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να πάρουν ένα μεγάλο «διπλό», έχοντας επιβληθεί των Τορόντο Ράπτορς με 122-116.

Με αυτόν τον τρόπο τα «Ελάφια» έφτασαν στο 2-0. Δείτε πως διαμορφώνεται πλέον η βαθμολογική κατάταξη του NBA τόσο στην ανατολική περιφέρεια όσο και στη δυτική.

Η βαθμολογία του NBA

Ανατολή

Μπακς 2-0 Νικς 2-0 Χόρνετς 1-0 Μπουλς 1-0 Σίξερς 1-0 Ράπτορς 1-1 Χοκς 1-1 Μάτζικ 1-1 Χιτ 1-1 Καβαλίερς 1-1 Πίστονς 1-1 Γουίζαρντς 1-1 Πέισερς 0-1 Σέλτικς 0-2 Νετς 0-2

Δύση