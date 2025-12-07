ESPN για Αντετοκούνμπο: «Αν ο Γιάννης πει "Κάντε με Laker", θα γίνει!»

Η τελευταία εξέλιξη σχετικά με τις εικασίες για το μέλλον του Αντετοκούνμπο ήταν το σχόλιο του αναλυτή του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ.

Οι Πίστονς υποχρέωσαν τους Μπακς στην 10η ήττα τους στους τελευταίους 12 αγώνες της regular season, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παραμένει νοκ άουτ λόγω τραυματισμού, ενώ τα «Ελάφια» συνεχίζουν από την 11η θέση της κατάταξης στην Ανατολή.

Ο Αντετοκούνμπο πρωταγωνιστεί σε διάφορα σενάρια ανταλλαγής και ο αναλυτής του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μετακίνησής του στους Λέικερς:

«Αν ο Γιάννης πει στους Μπακς "ανταλλάξτε με στους Λέικερς", θα γίνει Λέικερ. Αλλά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν το βλέπω να γίνεται. Δεν μπορούν να κερδίσουν έναν πόλεμο προσφορών με άλλες ομάδες. Αλλά αν ο Γιάννης πει "κάντε με Laker", ναι, υπάρχει μια συμφωνία που θα μπορούσε να συμβεί… Θα ήταν μια μακρά διαδικασία για να φτάσουμε εκεί, αλλά δεν θα ήταν αδύνατο. Αν δεν πει τίποτα ο Γιάννης, αμφιβάλλω αν μπορεί να γίνει μια τέτοια ανταλλαγή», ανέφερε σχετικά.

Και πρόσθεσε: «Οι Λέικερς θα χρειάζονταν μάλλον μια τρίτη ομάδα να εμπλακεί στην ανταλλαγή, αφού οι Μπακς δεν έχουν τον έλεγχο των τριών επόμενων picks τους στο ντραφτ. Μπορείς να βάλεις στην ανταλλαγή μια τρίτη ομάδα που θα προσφέρει pick; Οι Λέικερς έχουν επίσης κάποια συμβόλαια που λήγουν».