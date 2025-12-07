Κατάταξη στο ΝΒΑ: Εκτός play-in οι Μπακς
Οι φορμαρισμένοι Πίστονς υποχρέωσαν τους Μπακς στη 10η ήττα στους τελευταίους 12 αγώνες στη regular season, ρίχνοντάς τους στην 11η θέση της Ανατολής.
Οι Μιλγουόκι Μπακς παραδόθηκαν στην ανωτερότητα των Πίστονς, γνωρίζοντας την ήττα με 124-112 τα ξημερώματα της Κυριακής 7/12.
Έτσι, τα «Ελάφια», που πορεύονται χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο, έπεσαν στο 10-15, σημειώνοντας τη 10η ήττα τους στους τελευταίους 12 αγώνες στη regular season και συνεχίζουν από την 11η θέση της κατάταξης στην Ανατολή.
Όσον αφορά τους Πίστονς, ανέβηκαν στο 19-5.
Ανατολή
- Πίστονς 19-5
- Νικς 15-7
- Ράπτορς 15-9
- Σέλτικς 14-9
- Μάτζικ 14-9
- Σίξερς 13-9
- Χιτ 14-10
- Καβαλίερς 14-11
- Χοκς 14-11
- Μπουλς 9-13
- Μπακς 10-15
- Χόρνετς 7-16
- Νετς 6-17
- Πέισερς 5-18
- Γουίζαρντς 3-19
Δύση
- Θάντερ 22-1
- Λέικερς 16-6
- Νάγκετς 16-6
- Ρόκετς 15-6
- Σπερς 15-7
- Τίμπεργουλβς 15-8
- Σανς 13-10
- Γουόριορς 12-12
- Γκρίζλις 10-13
- Μπλέιζερς 9-14
- Τζαζ 8-14
- Μάβερικς 9-16
- Κινγκς 6-17
- Κλίπερς 6-18
- Πέλικανς 3-21
@Photo credits: NBA/Getty Images
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.