Κατάταξη στο ΝΒΑ: Εκτός play-in οι Μπακς

Οι φορμαρισμένοι Πίστονς υποχρέωσαν τους Μπακς στη 10η ήττα στους τελευταίους 12 αγώνες στη regular season, ρίχνοντάς τους στην 11η θέση της Ανατολής.

Οι Μιλγουόκι Μπακς παραδόθηκαν στην ανωτερότητα των Πίστονς, γνωρίζοντας την ήττα με 124-112 τα ξημερώματα της Κυριακής 7/12.

Έτσι, τα «Ελάφια», που πορεύονται χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο, έπεσαν στο 10-15, σημειώνοντας τη 10η ήττα τους στους τελευταίους 12 αγώνες στη regular season και συνεχίζουν από την 11η θέση της κατάταξης στην Ανατολή.

Όσον αφορά τους Πίστονς, ανέβηκαν στο 19-5.

Ανατολή

Πίστονς 19-5 Νικς 15-7 Ράπτορς 15-9 Σέλτικς 14-9 Μάτζικ 14-9 Σίξερς 13-9 Χιτ 14-10 Καβαλίερς 14-11 Χοκς 14-11 Μπουλς 9-13 Μπακς 10-15 Χόρνετς 7-16 Νετς 6-17 Πέισερς 5-18 Γουίζαρντς 3-19

Δύση