Τον ρόλο του head coach στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς τον αναλαμβάνει πλέον ο Τιάγκο Σπλίτερ μετά τη σύλληψη του Τσόνσι Μπίλαπς.

Οι εξελίξεις τρέχουν στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, καθώς ο μέχρι πρότινος βοηθός προπονητή Τιάγκο Σπλίτερ αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού προπονητή, στη θέση του Τσόνσι Μπίλαπς, σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN, μετά τη σύλληψη του δεύτερου για την εμπλοκή του στο τεράστιο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού.

Η διοίκηση του Πόρτλαντ εξέτασε σοβαρά και την περίπτωση του Νέιτ Μπιόρκγκρεν, ωστόσο εκείνος έκρινε πως είναι καλύτερο για τον οργανισμό να παραμείνει στη θέση που ήδη κατέχει στο προπονητικό επιτελείο.

Portland Trail Blazers assistant Tiago Splitter will assume head coaching position in the interim in place of Chauncey Billups, sources tell ESPN. Nate Bjorkgren was strongly considered by Portland but decided it was best for the franchise for him to maintain his current role. pic.twitter.com/bUIzHK9XED October 23, 2025

Ο Σπλίτερ, πρωταθλητής του ΝΒΑ το 2014 με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντική εμπειρία στους πάγκους. Διετέλεσε μέλος του τεχνικού τιμ των Μπρούκλιν Νετς (2019-2023) και στη συνέχεια των Χιούστον Ρόκετς (2023-24), πριν κάνει το άλμα ως head coach της Παρί, με την οποία κατέκτησε δύο εγχώριους τίτλους την περασμένη σεζόν.

Τώρα, ο 39χρονος προπονητής καλείται να καθοδηγήσει τους Μπλέιζερς σε μια περίοδο αναδιοργάνωσης και εν μέσω αυτής της μεγάλης αναταραχής που επικρατεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.