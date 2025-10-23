NBA: Ο Σπλίτερ στη θέση του Μπίλαπς ως head coach των Μπλέιζερς μετά τη σύλληψη
Οι εξελίξεις τρέχουν στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, καθώς ο μέχρι πρότινος βοηθός προπονητή Τιάγκο Σπλίτερ αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού προπονητή, στη θέση του Τσόνσι Μπίλαπς, σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN, μετά τη σύλληψη του δεύτερου για την εμπλοκή του στο τεράστιο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού.
Η διοίκηση του Πόρτλαντ εξέτασε σοβαρά και την περίπτωση του Νέιτ Μπιόρκγκρεν, ωστόσο εκείνος έκρινε πως είναι καλύτερο για τον οργανισμό να παραμείνει στη θέση που ήδη κατέχει στο προπονητικό επιτελείο.
Δείτε ΕπίσηςΝΒΑ: Σκάνδαλο με συλλήψεις για παράνομο στοιχηματισμό και σχέσεις με την ιταλική μαφία - Μπίλαπς, Ροζίερ και Τζόουνς ανάμεσα στους κατηγορούμενους
Portland Trail Blazers assistant Tiago Splitter will assume head coaching position in the interim in place of Chauncey Billups, sources tell ESPN. Nate Bjorkgren was strongly considered by Portland but decided it was best for the franchise for him to maintain his current role. pic.twitter.com/bUIzHK9XED— Shams Charania (@ShamsCharania) October 23, 2025
Ο Σπλίτερ, πρωταθλητής του ΝΒΑ το 2014 με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντική εμπειρία στους πάγκους. Διετέλεσε μέλος του τεχνικού τιμ των Μπρούκλιν Νετς (2019-2023) και στη συνέχεια των Χιούστον Ρόκετς (2023-24), πριν κάνει το άλμα ως head coach της Παρί, με την οποία κατέκτησε δύο εγχώριους τίτλους την περασμένη σεζόν.
Τώρα, ο 39χρονος προπονητής καλείται να καθοδηγήσει τους Μπλέιζερς σε μια περίοδο αναδιοργάνωσης και εν μέσω αυτής της μεγάλης αναταραχής που επικρατεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.