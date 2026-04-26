Σπερς: Επιστρέφει ο Γουεμπανιάμα για το Game 4 κόντρα στους Μπλέιζερς
Επιστροφή στη δράση για τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, καθώς ξεπέρασε τη διάσειση που υπέστη στο Game 2 μεταξύ των Σπερς με τους Μπλέιζερς και θα είναι ξανά διαθέσιμος και για το 4ο παιχνίδι της σειράς.
Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του ESPN Σαμς Σαράνια, ο Γάλλος «σταρ» των Σπερς πήρε το «πράσινο φως» από το πρωτόκολλο και θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του, προκειμένου να μεγαλώσει το υπέρ της προβάδισμα στη σειρά.
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα μετράει φέτος μ.ο 25 πόντους, 11.5 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ ανά αγώνα, ενώ αναδείχθηκε και κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς.
San Antonio's Victor Wembanyama has cleared concussion protocol and will play in Game 4 against the Portland Trail Blazers (3:30 pm ET on ESPN), per me and @malika_andrews. pic.twitter.com/kEkfdLGL4I— Shams Charania (@ShamsCharania) April 26, 2026
