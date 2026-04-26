Ο Βίκτορ Γουεμπανιπάμα θα είναι διαθέσιμος για το Game 4 των Σπερς κόντρα στους Μπλέιζερς, αφού ξεπέρασε τη διάσειση.

Επιστροφή στη δράση για τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, καθώς ξεπέρασε τη διάσειση που υπέστη στο Game 2 μεταξύ των Σπερς με τους Μπλέιζερς και θα είναι ξανά διαθέσιμος και για το 4ο παιχνίδι της σειράς.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του ESPN Σαμς Σαράνια, ο Γάλλος «σταρ» των Σπερς πήρε το «πράσινο φως» από το πρωτόκολλο και θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του, προκειμένου να μεγαλώσει το υπέρ της προβάδισμα στη σειρά.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα μετράει φέτος μ.ο 25 πόντους, 11.5 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ ανά αγώνα, ενώ αναδείχθηκε και κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς.