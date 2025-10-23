Τέρι Ροζίερ: Συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας του FBΙ για στοιχηματισμό!
Ο Τέρι Ρόζιερ συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει το FBI σχετικά με παράνομο στοιχηματισμό.
Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, η Εισαγγελία της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, αναμένεται να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσουν τις συλλήψεις που προέκυψαν από την έρευνα.
Σε 665 συμμετοχές στη regular season με τους Σέλτικς, τους Χόρνετς και τους Χιτ, ο Ροζίερ μετράει 13.9 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ.
Miami Heat guard Terry Rozier was arrested early Thursday morning as part of an FBI sports betting gambling probe, sources tell ESPN. The Eastern District of New York and FBI director Kash Patel will hold a press conference at 10 am ET to announce arrests from investigation.— Shams Charania (@ShamsCharania) October 23, 2025
