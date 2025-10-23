Ο γκαρντ των Χιτ, Τέρι Ροζίερ, συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 23/10 στο πλαίσιο έρευνας του FBI που αφορά στοιχηματισμό!

Ο Τέρι Ρόζιερ συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει το FBI σχετικά με παράνομο στοιχηματισμό.

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, η Εισαγγελία της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, αναμένεται να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσουν τις συλλήψεις που προέκυψαν από την έρευνα.

Σε 665 συμμετοχές στη regular season με τους Σέλτικς, τους Χόρνετς και τους Χιτ, ο Ροζίερ μετράει 13.9 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ.