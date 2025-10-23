Σέλτικς - Σίξερς 116-117: Άλωσαν τη Βοστώνη με Μάξει και φοβερό rookie (vid)
Το έκαναν το διπλό με το... καλημέρα οι Σίξερς. Η ομάδα της Φιλαδέλφεια δείχνει πως θέλει να αφήσει πίσω την περσινή κακή σεζόν και κατάφερε να αλώσει τη Βοστώνη στην πρεμιέρα.
Οι Κέλτες επικράτησαν με 117-116 και έτσι έκαναν μια ηχηρή δήλωση. Πάντως ο Πρίτσαρντ θα μπορούσε να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του, καθώς πήρε την τελευταία επίθεση, αλλά το τρίποντο του δεν βρήκε στόχο και έτσι ήρθε η ήττα.
Για τους νικητές ο Μάξεϊ είχε 40 πόντους και ο rookie Έτζκομπ σταμάτησε στους 34 πόντους. Από την άλλη πλευρά οι Γουάιτ και Μπράουν μέτρησαν από 25 πόντους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.