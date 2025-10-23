Οι Σίξερς άλωσαν τη Βοστώνη μετά από θρίλερ, αφού επικράτησαν με 117-116 των Σέλτικς.

Το έκαναν το διπλό με το... καλημέρα οι Σίξερς. Η ομάδα της Φιλαδέλφεια δείχνει πως θέλει να αφήσει πίσω την περσινή κακή σεζόν και κατάφερε να αλώσει τη Βοστώνη στην πρεμιέρα.

Οι Κέλτες επικράτησαν με 117-116 και έτσι έκαναν μια ηχηρή δήλωση. Πάντως ο Πρίτσαρντ θα μπορούσε να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του, καθώς πήρε την τελευταία επίθεση, αλλά το τρίποντο του δεν βρήκε στόχο και έτσι ήρθε η ήττα.

Για τους νικητές ο Μάξεϊ είχε 40 πόντους και ο rookie Έτζκομπ σταμάτησε στους 34 πόντους. Από την άλλη πλευρά οι Γουάιτ και Μπράουν μέτρησαν από 25 πόντους.