Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έκανε... παπάδες και οι Σπερς επικράτησαν με των Μάβερικς στο ντέρμπι του Τέξας.

Πράματα και θάματα από τον Γάλλο σταρ στην πρεμιέρα του ΝΒΑ. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν απολαυστικός κόντρα στους Μάβερικς και οδήγησε τους Σπερς σε εμφατικό διπλό με 125-92

Ο Wemby τελείωσε την αναμέτρηση με 40 πόντους, 15 ριμπάουντ και 3 μπλοκ όντας ο απόλυτος κυρίαρχος. Στους 22 σταμάτησε ο Στεφόν Καστλ δίνοντας πολύτιμες βοήθειες. Ο Γάλλος ήταν ασταμάτητος και δείχνει πως φέτος θα κάνει τη σεζόν της ζωής του στο Σαν Αντόνιο.

Ο Γουεμπανιάμα χάρισε αμέτρητες σπουδαίες φάσεις στο ματς σκοράροντας με κάθε πιθανό τρόπο στην άμυνα του Ντάλας που έδειχνε ανήμπορη να περιορίσει το θαύμα της φύσης από τη Γαλλία.

Από την πλευρά των ηττημένων που φυσικά έπαιξαν δίχως τον Ίρβινγκ που είναι τραυματίας, ο Ντέιβις ειχε 22 πόντους με 13 ριμπάουντ και ο Κούπερ Φλαγκ μέτρησε 10 πόντους με 10 ριμπάουντ.