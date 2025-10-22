Ο Κέβιν Ντουράντ θα μπορούσε να στοιχίσει την ήττα στους Ρόκετς από την πρώτη παράταση, αν οι διαιτητές το έπαιρναν χαμπάρι το λάθος του.

Στην τρομερή πρεμιέρα της σεζόν στο NBA, οι Θάντερ κατάφεραν να πάρουν μία εντυπωσιακή νίκη επί των Ρόκετς με 125-124. Πρόσωπο «κλειδί» για τους νικητές ο Σέι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ, πήγε... στράφι η εμφάνιση του Άλπερεν Σένγκουν.

Πάντως το ματς θα μπορούσε να τελειώσει νωρίτερα με νικητές τους Θάντερ και να μην χρειαστεί δεύτερη παράταση. Με το σκορ στο 115-115 ο Γκιίλτζιους-Αλεξάντερ αστοχεί σε σουτ και ο Κέβιν Ντουράντ κατεβάσει το ριμπάουντ, ζητώντας timeout περίπου ένα δευτερόλεπτο για τη λήξη. Όμως το Χιούστον δεν έχει άλλο timeout διαθέσιμο, κάτι που σημαίνει πως θα έπρεπε να χρεωθεί τεχνική ποινή στον KD και να δοθούν δύο βολές στην Οκλαχόμα, η οποία θα αγκάλιαζε τη νίκη και μπορεί να μην χρειαζόταν δεύτερη παράταση.

Ένα κραυγαλέο λάθος των διαιτητών και φυσικά του KD που θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός την επόμενη φορά.

Tο λάθος του Γουέμπερ στον τελικό του NCAA

Πριν από πολλά χρόνια, το μακρινό 1993 το Michigan και το North Carolina διασταύρωσαν τα ξίφη τους στον τελικό του NCAA. Εκείονο το ματς κρίθηκε από ένα timeout που ζήτησε ο Κρις Γουέμπερ, ενώ δεν είχε μείνει άλλο διαθέισμο στην ομάδα του. Έτσι χρεώθηκε με τεχνική ποινή. To σκορ ήταν 73-71 υπέρ της North Carolina και με το ρολόι να δείχνει 11 δευτερόλεπτα όταν ο C Webb κάλεσε το timeout. Αποτέλεσμα να γίνει το 75-71 με δύο βολές της τεχνικής και η φοβερή Fab Five των Wolverines να χάσει τον τίτλο.

Mια από τις πιο διάσημες φάσεις στην ιστορία του κολεγιακού πρωταθλήματος. Τότε οι Fab Five του Michigan είχαν Τζέιλεν Ρόουζ, Κρις Γουέμπερ και Τζουάν Χάουαρντ που έκαναν μεγάλη καριέρα στο ΝΒΑ στη συνέχεια, αλλά και τους Τζίμι Κινγκ και Ρέι Τζάκσον.