Μάικλ Τζόρνταν: «Μακάρι να μπορούσα να πάρω ένα μαγικό χάπι, να γυρίσω τον χρόνο πίσω, να φορέσω το σορτσάκι μου και να παίξω πάλι»

Βγήκε το πρώτο απόσπασμα από το νέο πρότζεκτ του Μάικλ Τζόρνταν, όπου ο μεγάλος MJ μιλάει για την καριέρα του και τη ζωή του εκτός των παρκέ.

Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και τους Χιούστον Ρόκετς για την πρεμιέρα του NBA, πραγματοποιήθηκε η πρώτη προβολή της νέας τηλεοπτικής σειράς με βασικό πρωταγωνιστή, τον απόλυτο θρύλο του παγκόσμιου μπάσκετ και γενικότερα σύμβολο του αθλητισμού των 90s, Μάικλ Τζόρνταν.

Η σειρά έχει τίτλο «MJ: Insights To Excellence» και είναι μέρος της συνεργασίας του NBA με το NBC. Ο Τζόρνταν, μαζί με τον παρουσιαστή Μάικ Τιρίκο και μίλησε μεταξύ άλλων για την πορεία του μετά το τέλος της καριέρας του, όπως φαίνεται μέσα από το απόσπασμα τριών λεπτών.

The first edition of MJ: Insights To Excellence on @NBAonNBC 💯 https://t.co/1M8uAbNXQ0 October 22, 2025

«Είναι απίστευτο το πόσο, όταν βρίσκεσαι στο απόγειο της καριέρας σου, δεν συνειδητοποιείς πόσο λίγο χρόνο έχεις για την οικογένεια. Αυτό είναι κάτι που μπορώ να κάνω τώρα, να έχω χρόνο. Και ο χρόνος είναι το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που έχω. Γι’ αυτό και δεν με βλέπετε συχνά. Γιατί αυτόν τον χρόνο τον περνάω με μέλη της οικογένειας και με πράγματα που μου έλειψαν για πάρα πολύ καιρό».

«Δεν έχω πιάσει μπάλα εδώ και χρόνια. Ήμουν στο Ryder Cup, και νοίκιαζα ένα σπίτι από τον ιδιοκτήτη , και ήρθε για να βγάλουμε φωτογραφίες. Είχε εγγόνια και ένα γήπεδο μπάσκετ. Και μου λέει: “Θέλω να σουτάρεις μια ελεύθερη βολή.” Κι εγώ του λέω: “Σοβαρά; Ήδη πλήρωσα για το σπίτι.” Όταν, λοιπόν, βγήκα να σουτάρω εκείνη την ελεύθερη βολή, ένιωσα το περισσότερο άγχος που έχω νιώσει εδώ και χρόνια. Και ο λόγος ήταν ότι τα παιδιά εκεί είχαν ακούσει ιστορίες από τους γονείς τους για το τι είχα κάνει πριν 30 χρόνια. Οπότε οι προσδοκίες ήταν από 30 χρόνια πριν αλλά εγώ δεν είχα ακουμπήσει μπάλα εδώ και 30 χρόνια. Το σούταρα και μπήκε. Και αυτό μου έφτιαξε όλη την εβδομάδα, γιατί κατάφερα να κάνω χαρούμενο εκείνο το παιδί χωρίς να ξέρω αν θα μπορούσα».

«Έχω την υποχρέωση να επιστρέψω κάτι πίσω στο παιχνίδι του μπάσκετ. Όχι οικονομικά είμαι εντάξει. Αλλά ως μπασκετμπολίστας, πρέπει να μπορώ να μεταφέρω τα μηνύματα της επιτυχίας μέσα στο άθλημα. Το αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορείτε να φανταστείτε. Μακάρι να μπορούσα να πάρω ένα μαγικό χάπι, να γυρίσω τον χρόνο πίσω, να φορέσω το σορτσάκι μου και να ξαναπαίξω μπάσκετ σήμερα. Γιατί αυτός είμαι. Αυτός ο ανταγωνισμός, αυτή η δίψα για συναγωνισμό αυτό είναι που ζω και μου λείπει. Να μπορώ να δοκιμάζω τον εαυτό μου απέναντι σε αυτό που οι άλλοι θεωρούν κορυφαίο μπάσκετ. Ως επαγγελματίες αθλητές, έχουμε την υποχρέωση να δώσουμε πίσω τα όσα γνωρίζουμε στους επόμενους. Αυτό είναι όλο το νόημα».