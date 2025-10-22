Στην τρομερή πρεμιέρα της σεζόν στο NBA, οι Θάντερ κατάφεραν να πάρουν μία εντυπωσιακή νίκη επί των Ρόκετς με 125-124. Πρόσωπο «κλειδί» για τους νικητές ο Σέι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ, πήγε... στράφι η εμφάνιση του Άλπερεν Σένγκουν.

Με ένα τρομερό ντέρμπι άρχισε η νέα σεζόν στο NBA. Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ υποδέχθηκαν τους Χιούστον Ρόκετς και μετά από μία εντυπωσιακή «παράσταση» όπου χρειάστηκαν δύο παρατάσεις, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 125-124.

Στο τέλος του πρώτοι ημιχρόνου οι Ρόκετς ήταν μπροστά με 57-51 ενώ οι ίδιοι μπήκαν στην τελευταία περίοδο έχοντας φτάσει στο 79-75. Από την πλευρά τους, οι Θάντερ παρέμειναν σε κοντινή απόσταση και ο Γίλτζιους - Αλεξάντερ μπόρεσε στα τρία δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη να κάνει το 104-104, στέλνοντας το ματς στην παράταση. Εκεί το ντέρμπι συνεχίστηκε και με το πρώτο επιπλέον πεντάλεπτο να λήγει 115-115, οι δύο ομάδες πήγαν και σε δεύτερη παράταση. Εκεί ανέλαβε ξανά δράση ο Γίλτζιους - Αλεξάντερ, ο οποίος στο τελευταίο λεπτό σημείωσε κρίσιμες βολές και έδωσε το προβάδισμα για τη νίκη στην ομάδα του.

Πρώτος σκόρερ από την πλευρά των Θάντερ αναδείχθηκε ο Σέι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ με 35 πόντους, στους 28 ακολούθησε ο Σετ Χόλμγκρεν, 16 είχε ο Εϊτζέι Μίτσελ, 14 ο Κάσον Γουάλας και 10 ο Αάρον Γουίγκινς.

Από τους Ρόκετς πήγε... στράφι η τρομερή εμφάνιση του Άλπερεν Σένγκουν που τελείωσε με 39 πόντους και 11 ριμπάουντ. Στους 23 έφτασε ο Κέβιν Ντουράντ, 18 είχε ο Αμίν Τόμπσον και 16 ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-30, 51-57, 75-79, 104-104, 115-115, 125-124