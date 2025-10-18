NBA Fantasy: Τα δέκα... λαβράκια που δεν πρέπει να σου ξεφύγουν

Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της σεζόν στο ΝΒΑ και το Gazzetta στέκεται στα λαβράκια που αξίζει να πάρει κανείς στο fantasy.

Οι λάτρεις του ΝΒΑ περιμένουν πως και πως την έναρξη της regular season για να ξεκινήσουν τα ξενύχτια παρέα με το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη. Αλλά υπάρχουν και οι... τρελοί με το fantasy που ζουν για αυτές τις ημέρες, αφού φτιάχνουν την ομάδα τους την οποία ακολουθούν σε όλη τη σεζόν, προσπαθώντας να νικήσουν φίλους και γνωστούς στις λίγκες που λαμβάνουν μέρος.

Το πιο ωραίο κομμάτι του fantasy είναι δίχως αμφιβολία του live draft στο Yahoo. Ορισμένοι μπορεί να το έκαναν ήδη, όμως υπάρχουν και εκείνοι που το περιμένουν για να φτιάξουν την ομάδα τους. Το Gazzetta στέκεται σε δέκα λαβράκια στο fantasy.

Kέιντ Κάνινγχαμ - Πίστονς

Εδώ δεν θα διαβάσετε για Γιόκιτς, Ντόντσιτς, Γουεμπανιάμα, Αντετοκούνμπο, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Αυτοί θα φύγουν στο ΤΟP 5. Θα σας πάμε σε πιο ψαγμένες επιλογές. Για όσους έχουν κάτω από το 6ο pick στον πρώτο γύρο, μια καλή επιλογή είναι ο Κέιντ Κάνινγχαμ. Προσφέρει σε όλους τους τομείς κατά τη διάρκεια ενός ματς. Θα πάρετε ποντάκια, ασίστ, ριμπάουντ, κλεψίματα από εκείνον. Τα πάντα. Και τον περιμένουμε ακόμα πιο δυνατό σε σχέση με περυσι που έκανε φανταστική σεζόν. Οι Πίστονς είναι από τις ομάδες του μέλλοντος και ο Κέιντ είναι ο ηγέτης. Σκεφτείτε πως θα λείψει για αρκετό διάστημα και ο Άιβι.

Τζέιλεν Μπράουν - Σέλτικς

Μια επιλογή που μπορεί να... χαλάσει πολλούς. Αλλά πρέπει να το ερευνήσετε καλά. Ο Μπράουν δεν θα έχει για όλη τη σεζόν ή για το μεγαλύτερο μέρος της τον Τέιτουμ που είναι τραυματίας. Άρα θα ηγηθεί της Βοστώνης, θα πάρει περισσότερες προσπάθειες και ευθύνες πάνω του και τα νούμερα του σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ αναμένεται να είναι καλύτερα από πέρυσι. Αναμένεται να αυξήσει τους μέσους όρους του. Έφυγαν Χόλιντεϊ-Πορζίνγκις, τραυματίας Τέιτουμ. Άρα πολλές μπάλες για αυτόν. Καλή επιλογή για κάπου 15-20.

Έιμεν Τόμπσον - Ρόκετς

Ο Έιμεν Τόμπσον είναι ακόμα ένα λαβράκι που θα εντυπωσιάσει φέτος σε μια πολύ καλή ομάδα σαν τους Ρόκετς. Εξαιρετικός two way player που δίνει λύσεις σε επίθεση και άμυνα. Αμυντικά θα γράψει κλεψίματα, μπλοκ, ριμπάουντ, ενώ επιθετικά μπορεί είτε να σερβίρει, είτε να σκοράρει. Ένα all around πακέτο που όποιος ασχολείται με το fantasy θα πρέπει να βάλει στην ομάδα του. Αν προλάβει, γιατί σίγουρα θα πέσουν όλοι από πανω σαν τα... κοράκια. Δεν θα ήταν κακή κίνηση να τον πάρετε (αν μείνει) κάπου μεταξύ 25-30.

Στεφον Καστλ - Σπερς

Ήταν μια ονειρική σεζόν για τον παίκτη των Σπερς πέρυσι, αφού κέρδισε το βραβείο Rookie of the Year. Ταίριαξε καλά με τον Γουεμπανιάμα και βρήκε την ευκαιρία να ηγηθεί όταν ο Γάλλος έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού. Από τις πιο ψαγμένες επιλογές για ένα pick πριν το 100. Ίσως και πριν το 90 αν θέλει κάποιος να πάρει τα ρίσκα του και να εμπιστευθεί έναν εκ των πιο ταλαντούχων παικτών της λίγκας.

Tζέιλεν Τζόνσον - Χοκς

Από τους παίκτες που αξίζουν την προσοχή μας για τη σεζόν που έρχεται. Ο Τζόνσον πέρυσι είχε κοντά στους 20 πόντους μέσο όρο και τα 10 ριμπάουντ. Προσφέρει αρκετά τόσο στα κλεψίματα όσο και στα μπλοκ. Γεμίζει τη στατιστική και είναι μια επιλογή που θα μπορούσε να τραβηχθεί από το 25 μέχρι το 30. Ανάλογα τα γούστα. Οι Χοκς φέτος θα έχουν καλύτερη ομάδα από πέρυσι, όπως φαίνεται από το ρόστερ που έχουν δημιουργήσει.

Ντάισον Ντάνιελς - Χοκς

Ήταν ο πιο βελτιωμένος παίκτης για τη σεζόν που πέρασε και σημείωσε το ρεκόρ κλεψιμάτων σε μία σεζόν μετά το 2000, με 229 για τους Χοκς. Από τα... steals στο fantasy, αφού θα προσφέρει σε πολλές κατηγορίες και θα κάνει θραύση φυσικά στα κλεψίματα. Ίσως την κατηγορία των κλεψιμάτων να την κερδίζετε κάθε εβδομάδα εξαιτιας του. Δεν γίνεται να τον αφήσετε να πάει κάπου αλλού, αν έχετε την ευκαιρία να τον πάρετε. Γιατί όχι να μπει και στην πρώτη 25άδα στο fantasy σας.

Ντένι Άβτνια - Μπλέιζερς

Ο Ισραηλινός φόργουορντ μπορεί να κάνει τα πάντα στο παρκέ και είναι ένα κρίσιμο κομμάτι του παζλ καθώς οι Τρέιλ Μπλέιζερς προσπαθούν να κάνουν το επόμενο βήμα σε μια ανταγωνιστική Δυτική Περιφέρεια. Αποτελεί μια δυνατή προσθήκη σε ένα φανταστικό ρόστερ λόγω των πολλών που φέρνει στο παρκέ. Πόντους, ασίστ, ριμπάουντ, κλεψίματα. Θα ξεκινά βασικός στο Πόρτλαντ και θα έχει την ευκαιρία να λάμψει. Ισορροπημένος φόργουορντ που είδαμε και στο Eurobasket.

Άντριου Νέμπχαρντ - Πέισερς

Η απουσία του Xαλιμπέρτον (θα χάσει όλη τη σεζόν) δίνει την ευκαιρία στον Νέμπχαρντ να κάνει μεγάλα πράγματα τη σεζόν 2025-26. Θα αναλάβει το κουμάντο των επιθέσεων των Πεισερς και τα νούμερα του είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα ανέβουν. Εξαιρετικός σουτέρ, ικανότατος πασέρ και παρά το ύψος του θα πάει και στο ριμπάουντ. Από τους καλύτερους αμυντικούς στη θέση του στη λίγκα, κάτι που φάνηκε και στους τελικούς πέρυσι κόντρα στον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Μάντας Μπουζέλις - Μπουλς

Την περσινή σεζόν ο Μπουζέλις είχε 8.6 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο, αλλά και σε αυτή την περίπτωση, λογικά θα δούμε άνοδο, αφού ο Ντόνοβαν θα τον έχει βασικό στη frontline των ταύρων. Διαθέτει εξαιρετικό χειρισμό μπάλας για το ύψος του, ενώ μπορεί να σουτάρει και από μακριά. Καλός αμυντικός με έφεση στις τάπες και με smooth κίνηση κοντά στο καλάθι. Σε αρκετές περιπτώσεις κατεβάζει τη μπάλα και εκτελεί ο ίδιος είτε με τρίποντο, είτε πηγαίνοντας στο lay up και το κάρφωμα. Περιμένουμε πολλά από αυτόν και σίγουρα είναι... ταμάμ για το fantasy, αφού μπορεί να επιλεγεί μετά το 70.

Mπένεντικτ Μάθουριν - Πέισερς

Ακόμα ένας παίκτης των Πέισερς που σίγουρα θα φύγει για μετά το 100. Μπορεί και αρκετά αργότερα. Αλλά όποιος θέλει να πάρει το ρίσκο, αξίζει να κάνει την κίνηση. Παίκτης με περιθώρια βελτίωσης, σε καλή ηλικία και με μεγάλο χώρο για να λάμψει με την απουσία του Χαλιμπέρτον. Ήταν ο κορυφαίος στο περσινό Game 7 των τελικών για την Ιντιάνα. Έχει θάρρος και μπασκετικό θράσος για να κάνει σεζόν καριέρας φέτος ο Μάθουριν.

* Στη δεκάδα επιλέξαμε να βάλουμε έναν παίκτη για TOP 10 επιλογή στο fantasy τον Κάνινγχαμ και όλοι οι άλλοι είναι φυσικά για πιο πίσω, ανάλογα με τις ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν και τι θα έχει απομείνει στη... δεξαμενή του live draft.