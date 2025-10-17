O Mάτας Μπουζέλις εντυπωσιάζει στα φιλικά και οι Μπουλς τρίβουν τα χέρια τους ενόψει της νέας σεζόν.

Οι Μπουλς έχουν μπει σε rebuild mode τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τις αποχωρήσεις των ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν και Ζακ ΛαΒίν. Δεν αποκλείεται να αποτελέσει παρελθόν και ο Νίκολα Βούτσεβιτς μέχρι τον Φλεβάρη.

Το Σικάγο προσπαθεί να περάσει σε νέα εποχή και στηρίζει πολλά στον Μάτας Μπουζέλις. Ο Λιθουανός ψηλός εντυπωσιάζει στα τρία τελευταία φιλικά και δημιουργεί ελπίδα στο Σικάγο. Ο Μπουζέλις μέτρησε 19+ πόντους στα 4 από τα 5 ματς της preseason.

Κόντρα στους Καβς έχει 19 πόντους και 8 ριμπάουντ. Απέναντι στο Μιλγουόκι μέτρησε 19 πόντους και 4 ριμπάουντ,ενώ απέναντι στους Νάγκετς τελείωσε με 20 πόντους, 5 μπλοκ και 3 ριμπάουντ. Τέλος στο τελευταίο ματς είχε 19 πόντους με 2 μπλοκ.

Δελεαστικό πακέτο που θα βελτιωθεί κι άλλο

O Mπίλι Ντόνοβαν τον εμπιστεύεται και όλα δείχνουν πως θα είναι ο βασικός power forward της ομάδας, αφού θέλουν να τον εξελίξουν και έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσεις. Ο Γκίντεϊ θα ξεκινά σαν point guard και δίπλα του θα είναι ο Γουάιτ. Στο «3» ο Οκόρο και μαζί με τον Μπουζέλις στη ρακέτα θα βρίσκεται ο Βούτσεβιτς με τα τωρινά δεδομένα.

Την περσινή σεζόν ο Μπουζέλις είχε 8.6 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο, αλλά τα νούμερα αναμένεται να αυξηθούν φέτος, καθώς θα πάρει αρκετές ευκαιρίες από τον Ντόνοβαν στη frontline των ταύρων.

Διαθέτει εξαιρετικό χειρισμό μπάλας για το ύψος του, ενώ μπορεί να σουτάρει και από μακριά. Καλός αμυντικός με έφεση στις τάπες και με smooth κίνηση κοντά στο καλάθι. Σε αρκετές περιπτώσεις κατεβάζει τη μπάλα και εκτελεί ο ίδιος είτε με τρίποντο, είτε πηγαίνοντας στο lay up και το κάρφωμα.

Σίγουρα αξίζει να τον παρακολουθείτε την φετινή σεζόν γιατί θα δείτε ωραία πράγματα από εκείνον. Eντυπωσιακός παίκτης, αέρινος.

Το Σικάγο είναι μια πολή που κατα καιρούς έχει θαυμάσει τον GOAT Τζόρνταν, τον Πίπεν, τον Κούκοτς, τον Ρόντμαν, το μεγαλύτερο what if της ιστορίας, τον σπουδαίο Ρόουζ, τον Μπάτλερ, τον ΝτεΡόζαν και γενικότερα ψάχνει πάντα μια ελπίδα για να πιαστεί από κάπου.

Ίσως ο Μπουζέλις να είναι αυτή η ελπίδα που έχει ανάγκη ο οργανισμός για να προοδεύσει.