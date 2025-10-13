Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε χιουμοριστικά υπονοούμενα για πιθανή ευρωπαϊκή… περιπέτεια, αναφέροντας τη Μπαρτσελόνα, ενώ οι Λέικερς ενδέχεται να μπουν δυνατά στο παιχνίδι για τον Greek Freak στο μέλλον.

Μεταξύ σοβαρού κι αστείου λέγονται οι μεγαλύτερες αλήθειες. Ειρωνικά και με δόση χιούμορ απαντώντας στις φήμες για το μέλλον του στους Νικς, που φαινόταν ως οι φαβορί να τον πάρουν από το Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέφερε ότι είχε συναντηθεί με τη Μπαρτσελόνα.

Οι «Μπλαουγκράνα» μπορούν να ονειρεύονται, όμως στην πραγματικότητα, οι Λέικερς μπορεί να μπαίνουν δυνατά στο παιχνίδι. Σύμφωνα με τον ειδικό του Λος Άντζελες, Γιοβάν Μπούχα, ένα πιθανό trade με τους Νικς φαντάζει δύσκολο και σε περίπτωση που δεν προχωρήσει, οι Λέικερς θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα ελκυστικό πακέτο με draft picks και υπάρχοντες παίκτες, ειδικά σε περίπτωση που μια πιθανή αποχώρηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς ανοίξει χώρο στο ρόστερ και στο salary cap.

Ο Αντετοκούνμπο θα γίνει 31 τον Δεκέμβριο και παρά το ότι η επιστροφή στην Ευρώπη δεν είναι στα πλάνα, η ιδέα ενός μεγάλου project με τους Λέικερς θα μπορούσε να τον κρατήσει στο κορυφαίο πρωτάθλημα για ακόμα μεγαλύτερο διάστημα, καθυστερώντας ένα ενδεχόμενο τελευταίο «ταξίδι» στην Ευρώπη.