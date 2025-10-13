Λέικερς: Στο... κυνήγι του Αντετοκούνμπο
Μπορεί το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να έπαιξε πολύ για τους Νικς με αρκετά δημοσιεύματα, ωστόσο έρχεται ο ρεπόρτερ των Λέικερς, Jovan Buha για να βάλει στο παιχνίδι και τους λιμνάνθρωπους.
Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ λοιπόν, οι Λέικερς μπορούν να μπουν στο παιχνίδι της ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο και να προσφέρουν ένα δελεαστικό πακέτο. Η ομάδα του Λος Άντζελες έχει τρία πικ πρώτου γύρου που μπορεί να ανταλλάξει και τρία swaps για το καλοκαίρι του 2026.
Μένει να δούμε αν θα πρέπει να θυσιάσει και κάποιον εκ των Ριβς, Χατσιμούρα και Έιτον, αφού Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν δείχνουν να είναι αμετακίνητοι.
Δείτε Επίσης«Ο Γιάννης έδωσε μόνος του την απάντηση για το πόσο θα μείνει στο Μιλγουόκι: Είπε έξι - επτά μήνες και δεν το έβγαλε από το μυαλό του»
«Θέλω Μιλγουόκι, αλλά είναι ανθρώπινο αν αλλάξω γνώμη σε 6-7 μήνες», είχε πει πριν λίγες μέρες ο Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις του.
REPORT: The Los Angeles Lakers can “swoop in” on the Giannis Antetokounmpo trade sweepstakes & offer a competitive package, according to Jovan Buha.— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) October 12, 2025
Lakers will have three tradable first-round picks & three swaps in the summer of 2026.
Will the Lakers get Giannis? 🤔
Via.… pic.twitter.com/oicdlLJhn0
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.