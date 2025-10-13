Η περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν αφήνει φυσικά ασυγκίνητους τους Λέικερς που έχουν τα assets για να τον δελεάσουν σύμφωνα με Αμερικανό ρεπόρτερ.

Μπορεί το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να έπαιξε πολύ για τους Νικς με αρκετά δημοσιεύματα, ωστόσο έρχεται ο ρεπόρτερ των Λέικερς, Jovan Buha για να βάλει στο παιχνίδι και τους λιμνάνθρωπους.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ λοιπόν, οι Λέικερς μπορούν να μπουν στο παιχνίδι της ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο και να προσφέρουν ένα δελεαστικό πακέτο. Η ομάδα του Λος Άντζελες έχει τρία πικ πρώτου γύρου που μπορεί να ανταλλάξει και τρία swaps για το καλοκαίρι του 2026.

Μένει να δούμε αν θα πρέπει να θυσιάσει και κάποιον εκ των Ριβς, Χατσιμούρα και Έιτον, αφού Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν δείχνουν να είναι αμετακίνητοι.

«Θέλω Μιλγουόκι, αλλά είναι ανθρώπινο αν αλλάξω γνώμη σε 6-7 μήνες», είχε πει πριν λίγες μέρες ο Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις του.