Η περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήρθε πρόσφατα στο προσκήνιο, όσον αφορά τις επαφές των Μπακς με τους Νικς για ένα πιθανό trade που θα έστελνε τον Greek Freak στο Μιλγουόκι, και όπως έγινε γνωστό, ένας παίκτης των Νεοϋρκέζων ήταν εκτός κάθε διαπραγμάτευσης.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φέρεται να βρέθηκε κοντά στην έξοδο από τους Μιλγουόκι Μπακς το περασμένο καλοκαίρι, καθώς, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Τσαράνια, η ομάδα του Ουισκόνσιν βρισκόταν σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τους Νιου Γιορκ Νικς.

Σε κάθε περίπτωση, ο Greek Freak θα ξεκινήσει τη σεζόν 2025/26 στα «Ελάφια», ενώ ο δημοσιογράφος Σαμ Έιμικ των New York Times αποκάλυψε ότι ο μοναδικός παίκτης των Νικς που ήταν εκτός κάθε διαπραγμάτευσης ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όταν οι Νικς έδωσαν τετραετή επέκταση ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων στον Μάικαλ Μπρίτζες στα τέλη Ιουλίου, αυτό σήμαινε πως δεν θα μπορούσε να γίνει ανταλλαγή για έξι μήνες. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια έχει μεγάλη σημασία, καθώς οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία Μπακς–Νικς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα έπρεπε να βασιστεί κυρίως σε παίκτες και όχι σε ανταλλάγματα μέσω draft, με δεδομένο ότι οι Νικς δεν διαθέτουν πολλά picks, κυρίως λόγω της ανταλλαγής με το Μπρούκλιν για τον Μπρίτζες τον Ιούλιο του 2024, αλλά και της συμφωνίας με τη Μινεσότα για τον Καρλ-Άντονι Τάουνς τρεις μήνες αργότερα.

Ο Μπρίτζες θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε μια ενδεχόμενη συμφωνία εάν το θέμα επανέλθει πριν από την προθεσμία ανταλλαγών του Φεβρουαρίου, όμως η απουσία του από τις τωρινές συζητήσεις πρακτικά εγγυήθηκε ότι το ενδεχόμενο trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν θα προχωρούσε. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν εκτός κάθε διαπραγμάτευσης. Όσο για τα ονόματα που θα μπορούσαν να εμπλακούν, η κοινή λογική δείχνει προς τους Τάουνς, OG Ανουνόμπι και Μίτσελ Ρόμπινσον.