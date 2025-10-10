Αντετοκούνμπο: Το αεροπλανικό του Θανάση που... τρέλανε τον Γιάννη (vid)

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πέτυχε ένα εντυπωσιακό καλάθι κόντρα στους Πίστονς και όλα τα λεφτά ήταν η αντίδραση του Γιάννη.

Οι Μπακς κατάφεραν να επικρατήσουν με 117-111 των Πίστονς σε φιλικό, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να αγωνίζεται και να τελειώνει την αναμέτρηση με τέσσερις πόντους. Ο Γιάννης που παρακολουθούσε τον αδερφό του από τον πάγκο, αφού δεν έπαιξε, «τρελάθηκε» μετά από ένα φοβερό αεροπλανικό του Elevator.

Ο Θανάσης πήρε τη φάση πάνω του, ξέφυγε από την άμυνα με ντρίμπλες και στο τέλος ολοκλήρωσε τη φάση με υπέροχη πιρουέτα, κάτι που απόλαυσε και ο Greek Freak όπως μπορεί να διαπιστώσετε.

