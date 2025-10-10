Αντετοκούνμπο: Το αεροπλανικό του Θανάση που... τρέλανε τον Γιάννη (vid)
Οι Μπακς κατάφεραν να επικρατήσουν με 117-111 των Πίστονς σε φιλικό, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να αγωνίζεται και να τελειώνει την αναμέτρηση με τέσσερις πόντους. Ο Γιάννης που παρακολουθούσε τον αδερφό του από τον πάγκο, αφού δεν έπαιξε, «τρελάθηκε» μετά από ένα φοβερό αεροπλανικό του Elevator.
Ο Θανάσης πήρε τη φάση πάνω του, ξέφυγε από την άμυνα με ντρίμπλες και στο τέλος ολοκλήρωσε τη φάση με υπέροχη πιρουέτα, κάτι που απόλαυσε και ο Greek Freak όπως μπορεί να διαπιστώσετε.
Δείτε τι έκανε ο Θανάσης κόντρα στο Ντιτρόιτ
Thanasis Antetokounmpo showing off his skills!— NBA (@NBA) October 10, 2025
What a shifty move for the score 👀 https://t.co/W0EUbxPp64 pic.twitter.com/LNwt6zU6Xw
