Οι Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη σύνθεση τους, επικράτησαν με 117-111 των Πίστονς. Αγωνίστηκε ο Θανάσης.

Προετοιμάζονται σιγά σιγά για την έναρξη της regular season οι Μπακς. Τα ελάφια κατάφεραν να επικρατήσουν με 117-111 των Πίστονς σε φιλικό που έγινε στο Μιλγουόκι. Η ομάδα του Ρίβερς δεν είχε σε αυτό το ματς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που μπήκε πριν λίγες μέρες στις προπονήσεις.

Από την πλευρά των νικητών ο Γκριν ήταν πρώτος σκόρερ με 22 πόντους. Ο Πόρτις πρόσθεσε 11 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο σταρ Κάνινγχαμ είχε 26 πόντους με 6 ασίστ και 6 ριμπάουντ. Στους 11 σταμάτησε ο Τόμπσον. Φέτος οι Πίστονς στοχεύουν να μπουν στα playoffs.

Στο παιχνίδι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πάτησε παρκέ έξι λεπτά και πρόλαβε να σκοράρει τέσσερις πόντους, ενώ είχε 2 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ, με τον Γιάννη να τον παρακολουθεί από τον πάγκο.

Oι νικητές σούταραν με το εξαιρετικό 18/36 τρίποντα, ενώ ο Γκριν ήταν άχαστος πίσω από τη γραμμή με 5/5 τρίποντα. Επίσης θραύση έκανε και από τη γραμμή των βολών με 7/7 σε ένα αψεγάδιαστο ματς στον επιθετικό τομέα για εκείνον.