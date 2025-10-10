Μπακς - Πίστονς 117-111: Με Θανάση αλλά χωρίς Γιάννη η νίκη του Μιλγουόκι (vid)
Προετοιμάζονται σιγά σιγά για την έναρξη της regular season οι Μπακς. Τα ελάφια κατάφεραν να επικρατήσουν με 117-111 των Πίστονς σε φιλικό που έγινε στο Μιλγουόκι. Η ομάδα του Ρίβερς δεν είχε σε αυτό το ματς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που μπήκε πριν λίγες μέρες στις προπονήσεις.
Από την πλευρά των νικητών ο Γκριν ήταν πρώτος σκόρερ με 22 πόντους. Ο Πόρτις πρόσθεσε 11 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο σταρ Κάνινγχαμ είχε 26 πόντους με 6 ασίστ και 6 ριμπάουντ. Στους 11 σταμάτησε ο Τόμπσον. Φέτος οι Πίστονς στοχεύουν να μπουν στα playoffs.
Στο παιχνίδι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πάτησε παρκέ έξι λεπτά και πρόλαβε να σκοράρει τέσσερις πόντους, ενώ είχε 2 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ, με τον Γιάννη να τον παρακολουθεί από τον πάγκο.
Oι νικητές σούταραν με το εξαιρετικό 18/36 τρίποντα, ενώ ο Γκριν ήταν άχαστος πίσω από τη γραμμή με 5/5 τρίποντα. Επίσης θραύση έκανε και από τη γραμμή των βολών με 7/7 σε ένα αψεγάδιαστο ματς στον επιθετικό τομέα για εκείνον.
