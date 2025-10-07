Λεμπρόν Τζέιμς: Οι χρήστες του X αποκρυπτογράφησαν το σημείο-κλειδί στην ανάρτηση που δείχνει τι πρόκειται να ανακοινώσει
Από τη στιγμή που ο Λεμπρόν Τζέιμς έκανε την ανάρτηση για την ανακοίνωση μιας μεγάλης απόφασης, αμέσως τα social media πήραν... φωτιά!
Η «second decision» έγινε αντικείμενο συζήτησης παγκοσμίως και όλος ο κόσμος προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει το νόημα των όσων λέει.
Φυσικά γίνεται ξεκάθαρα λόγος για πιθανή ανακοίνωση ότι θα αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν αλλά κανείς δεν μπορεί να πάρει όρκο για τίποτα.
Οι χρήστες του «Χ» ωστόσο είναι πεπεισμένοι ότι θα ανακοινώσει την απόσυρσή του, «σκαλίζοντας» τις αναρτήσεις του Λεμπρόν από το παρελθόν και κάνοντας κάποιες συγκρίσεις.
Τον περασμένο Ιούνιο και σε κάτι...ανάλογο είχε χρησιμοποιήσει το hashtag «ad» παραμπέποντας σε κάτι διαφημιστικό. Όπως και ήταν τελικά.
Αυτήν την φορά το hashtag της ανάρτησης λέει «#TheSecondDecision» κάτι που έχει κρούσε για τα καλά το... καμπανάκι της απόσυρσής του!
the first announcement had the hashtag— LakeShowYo (@LakeShowYo) October 6, 2025
it’s really over 💔 pic.twitter.com/0ql5mgro4G
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.