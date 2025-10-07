Ο Λεμπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται να ανακοινώσει την «απόφαση όλων των αποφάσεων» και το «Χ» πήρε... φωτιά αναφορικά με τα όσα πρόκειται να πει!

Από τη στιγμή που ο Λεμπρόν Τζέιμς έκανε την ανάρτηση για την ανακοίνωση μιας μεγάλης απόφασης, αμέσως τα social media πήραν... φωτιά!

Η «second decision» έγινε αντικείμενο συζήτησης παγκοσμίως και όλος ο κόσμος προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει το νόημα των όσων λέει.

Φυσικά γίνεται ξεκάθαρα λόγος για πιθανή ανακοίνωση ότι θα αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν αλλά κανείς δεν μπορεί να πάρει όρκο για τίποτα.

Οι χρήστες του «Χ» ωστόσο είναι πεπεισμένοι ότι θα ανακοινώσει την απόσυρσή του, «σκαλίζοντας» τις αναρτήσεις του Λεμπρόν από το παρελθόν και κάνοντας κάποιες συγκρίσεις.

Τον περασμένο Ιούνιο και σε κάτι...ανάλογο είχε χρησιμοποιήσει το hashtag «ad» παραμπέποντας σε κάτι διαφημιστικό. Όπως και ήταν τελικά.

Αυτήν την φορά το hashtag της ανάρτησης λέει «#TheSecondDecision» κάτι που έχει κρούσε για τα καλά το... καμπανάκι της απόσυρσής του!