Το Forbes έκανε γνωστή την λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται όπως αναμενόταν στο ΤΟP 20

Για άλλη μια σεζόν το Forbes έκανε γνωστή σε όλο τον κόσμο τη λίστα με τους 20 πο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον κόσμο. Στα έσοδα υπολογίζονται τόσο τα συμβόλαια τους αλλά και όλες οι συμφωνίες τους με χορηγούς κλπ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο Νο.13 με εσοδα 94.4 εκατ. δολάρια. Πίσω του και στην 16η θέση ο Μπαπέ με 90. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι στην κορυφή με 275, ο Στεφ Κάρι είναι δεύτερος με 156 και ο πυγμάχος Τάισον Φιούρι τρίτος με 146! Την πεντάδα κλείνει ο Λίο Μέσι.

Μόλις μια θέση εκτός πεντάδα είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με έσοδα 133.8 εκατ. δολάρια. Την δεκάδα συμπληρώνει ο σταρ των Ρόκετς, Κέβιν Ντουράντ.

Αναλυτικά