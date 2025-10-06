Νεύρα με το… καλημέρα: O Ντρέιμοντ Γκριν αρπάχτηκε με τον Βάντερμπιλτ!
Οι Γουόριορς προηγήθηκαν έως και με 24 πόντους διαφορά απέναντι στους Λέικερς, επικρατώντας 111-103 στο πρώτο φιλικό ενόψει της νέας σεζόν. Ο Αλ Χόρφορντ έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με το Γκόλντεν Στέιτ, σημειώνοντας 3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Από 'κει και πέρα, ο Στεφ Κάρι πέτυχε 14 πόντους με 3/5 τρίποντα σε 14:56 στο παρκέ, ενώ πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μόουζες Μούντι με 19 πόντους (5/7 τρίποντα) σε μόλις 15 λεπτά συμμετοχής. Δεν αγωνίστηκαν με τους Γουόριορς οι Σεθ Κάρι και ΝτεΆντονι Μέλτον.
Από την άλλη, οι Λέικερς δεν είχαν τους Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν Τζέιμς. Πρώτος σκόρερ των Καλιφορνέζων ήταν ο Γκέιμπ Βίνσεντ με 16 πόντους, ενώ 12 πέτυχε ο Ντάλτον Κνεχτ. Στο μεταξύ, ο Ντρέιμοντ Γκριν αρπάχτηκε με τον Τζάρεντ Βάντερμπιλτ όταν σκόνταψε στο πόδι του και έπεσε στο παρκέ.
Tα δωδεκάλεπτα: 32-31, 62-55, 102-80, 111-103.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.