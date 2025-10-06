Νεύρα με το… καλημέρα: O Ντρέιμοντ Γκριν αρπάχτηκε με τον Βάντερμπιλτ!

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς άρχισαν τα φιλικά προετοιμασίας τους με νίκη, επικρατώντας 111-103 των Λος Άντζελες Λέικερς στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ ο Ντρέιμοντ Γκριν αρπάχτηκε με τον Τζάρεντ Βάντερμπιλτ όταν σκόνταψε στο πόδι του και έπεσε στο παρκέ!

Οι Γουόριορς προηγήθηκαν έως και με 24 πόντους διαφορά απέναντι στους Λέικερς, επικρατώντας 111-103 στο πρώτο φιλικό ενόψει της νέας σεζόν. Ο Αλ Χόρφορντ έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με το Γκόλντεν Στέιτ, σημειώνοντας 3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Από 'κει και πέρα, ο Στεφ Κάρι πέτυχε 14 πόντους με 3/5 τρίποντα σε 14:56 στο παρκέ, ενώ πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μόουζες Μούντι με 19 πόντους (5/7 τρίποντα) σε μόλις 15 λεπτά συμμετοχής. Δεν αγωνίστηκαν με τους Γουόριορς οι Σεθ Κάρι και ΝτεΆντονι Μέλτον.

Από την άλλη, οι Λέικερς δεν είχαν τους Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν Τζέιμς. Πρώτος σκόρερ των Καλιφορνέζων ήταν ο Γκέιμπ Βίνσεντ με 16 πόντους, ενώ 12 πέτυχε ο Ντάλτον Κνεχτ. Στο μεταξύ, ο Ντρέιμοντ Γκριν αρπάχτηκε με τον Τζάρεντ Βάντερμπιλτ όταν σκόνταψε στο πόδι του και έπεσε στο παρκέ.

Tα δωδεκάλεπτα: 32-31, 62-55, 102-80, 111-103.